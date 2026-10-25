Το λίφτινγκ στο ιστορικό Αχίλλειον, από την πριγκίπισσα Σίσσυ στη νέα ζωή - iefimerida.gr

Στους καταπράσινους λόφους του Γαστουρίου, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Κέρκυρας, στέκει ένα ανάκτορο που δημιουργήθηκε ως προσωπικό καταφύγιο μιας αυτοκράτειρας και έμελλε να γίνει μάρτυρας ορισμένων από τις πιο ταραγμένες περιόδους της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Το Αχίλλειον, το παλάτι της θρυλικής Σίσσυ, γνώρισε αυτοκράτορες, πολέμους, λεηλασίες και διαδοχικές αλλαγές χρήσης, διατηρώντας μέχρι σήμερα την ιδιαίτερη θέση του στην πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της Κέρκυρας. Περισσότερα από 130 χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του, το ιστορικό ακίνητο ετοιμάζεται να περάσει σε μια νέα εποχή, μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αποκατάστασης που προωθεί η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

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