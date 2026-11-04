«Δεν είναι λίγο ένας εκλεγμένος γερουσιαστής να είναι από το χωριό σου» -Περηφάνια στο Λιβάδι Ελασσόνας για τον θρίαμβο του Κρις Πάπας - iefimerida.gr

Ο Κρις Πάπας έγραψε ιστορία, κερδίζοντας τη μάχη για τη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές για την Πολιτεία του Νιου Χάμσαϊρ.

Το iefimerida επικοινώνησε με τον Κωνσταντίνο Ψαλίδα, πρόεδρο της κοινότητας Λιβαδίου Ελασσόνας ή αλλιώς Βλαχολίβαδο, τόπο καταγωγής του 46χρονου Δημοκρατικού, ο οποίος μίλησε για την ιστορία της οικογένειας Παπαθανασίου, η οποία μετανάστευσε το μακρινό 1900 στις ΗΠΑ.

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«Κατ' αρχάς, είμαστε χαρούμενοι για αυτή την επιτυχία ενός πολιτικού που έχει τις ρίζες του στον τόπο μας. Το πρωί ενημερωθήκαμε για τα αποτελέσματα και η εκλογή του έγινε θέμα συζήτησης στο χωριό, αν και πολύ περισσότερα θα ειπωθούν το απόγευμα στο καφενείο, όπως καταλαβαίνετε» είπε αρχικά, και συνέχισε:

«Η οικογένειά του, οι προπάπποι του είχαν το επώνυμο Παπαθανασίου και μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1900, μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για το Λιβάδι, καθώς εκείνα τα χρόνια υπήρχαν δυσκολίες, φτώχεια. Μέσα σε όλα τα άλλα, το χωριό δεχόταν και επιθέσεις από ληστρικές ομάδες, οι διαβόητοι Γκέκηδες, και τα χωριά είχαν ερημώσει. Από τότε χάθηκαν τα ίχνη της συγκεκριμένης οικογένειας, τουλάχιστον από το δικό μας χωριό».

Όταν ο Κρις Πάπας πήγε στο Λιβάδι για να γνωρίσει τον τόπο καταγωγής του

Σύμφωνα με τον κ. Ψαλίδα, ο Κρις Πάπας πήγε στο Λιβάδι πριν από περίπου 15 χρόνια, προκειμένου να μάθει περισσότερα πράγματα για τον τόπο καταγωγής του.

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«Έκατσε αρκετή ώρα στην πλατεία, μίλησε με τους ντόπιους και προσπάθησε να μάθει περισσότερες πληροφορίες για το χωριό. Προσπαθήσαμε και εμείς μεταγενέστερα να συγκεντρώσουμε στοιχεία για τη συγκεκριμένη οικογένεια από τα αρχεία της κοινότητας, αλλά δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι τα είχαν καταστρέψει οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της κοινότητας Λιβαδίου Ελασσόνας είπε: «Πάντως, όπως και να το κάνεις, δεν είναι και λίγο πράγμα ένας γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να έχει καταγωγή από το χωριό σου. Καλή του επιτυχία».