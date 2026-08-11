Λευκάδα: Χειροπέδες σε 39χρονο που διακινούσε κοκαΐνη σε επιβάτες γιοτ και θαλαμηγών στο Νυδρί - iefimerida.gr

Εύπορους τουρίστες και επιβάτες πολυτελών θαλαμηγών στο Νυδρί και τη χώρα της Λευκάδας αναζητούσε ένας 39χρονος για να διακινήσει κοκαΐνη και κατεργασμένη κάνναβη.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Λευκάδος πέρασαν χειροπέδες στον 39χρονο καθώς, μετά από έφοδο στο σπίτι του, βρήκαν 610 γραμμάρια κοκαΐνης και μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης.

Η αξία της κοκαΐνης, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του iefimerida.gr, ξεπερνά τις 70.000 ευρώ. Η αποκάλυψη της δράσης του 39χρονου ήταν αποτέλεσμα μεθοδικής έρευνας.

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Κατά τη διάρκεια της εφόδου, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού στο σπίτι του κατηγορούμενου στο Νυδρί, εντόπισαν, εκτός των ναρκωτικών, 11.120 ευρώ σε μετρητά, ενώ ενδιαφέρον έχει πως ο δράστης είχε καλύψει το σακουλάκι της κοκαΐνης με ναφθαλίνη, προφανώς για να ξεγελάσει τα εκπαιδευμένα σκυλιά Κ-9 της Δίωξης Ναρκωτικών σε ενδεχόμενο έλεγχο.

Άλλο ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως το σακουλάκι που ήταν τοποθετημένη η κοκαΐνη είχε τυπωμένη μια πολική αρκούδα με κορώνα στην κεφαλή.

Πρόκειται για το λογότυπο του καρτέλ που απέστειλε τα ναρκωτικά, κάτι που βλέπουν αρκετές φορές αστυνομικοί που χειρίζονται υποθέσεις ναρκωτικών. Κάθε λογότυπο, αντιστοιχεί σε διαφορετικό καρτέλ της Λατινικής Αμερικής.

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Η Δίωξη Ναρκωτικών Λευκάδας, παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, πρόσφατα είχε προχωρήσει στην κατάσχεση ενός κιλού κοκαΐνης στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, ενώ είναι η υπηρεσία που πρώτη σε πανελλαδικό επίπεδο εντόπισε και κατάσχεσε ροζ κοκαΐνη.

Ο 39χρονος που είχε απασχολήσει στο παρελθόν πάλι για υπόθεση κάνναβης και είχε προφυλακιστεί για έναν χρόνο, εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης ενοικιαζόμενων δωματίων στο Νυδρί. Αργότερα σήμερα, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Λευκάδας.