 Λευκάδα: Άγριος καβγάς έξω από μπαρ -Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος ένας 56χρονος - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Άγριος καβγάς έξω από μπαρ -Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος ένας 56χρονος

Νοσοκομείο Λευκάδας
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Στο νοσοκομείο της Λευκάδας με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται 56χρονος ο οποίος δέχτηκε επίθεση από πέντε άτομα όταν προσπάθησε να μπει σε μπαρ του νησιού.

Σύμφωνα με το ilefkada, το περιστατικό σημειώθηκε σε παραλιακό χωριό του νησιού όταν ο 56χρονος επιχείρησε να μπει σε μπαρ, όπου ήδη βρισκόταν η παρέα του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε ο καβγάς παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Αναζητούνται τρία άτομα

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των δύο από τους πέντε που ενεπλάκησαν στον καβγά και θα οδηγηθούν στην εισαγγελέα. Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, το θύμα της επίθεσης φέρεται να αναγνώρισε τον έναν εξ αυτών.

Οι άλλοι τρεις αναζητούνται από τις Αρχές.

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