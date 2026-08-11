Λευκάδα: Έκλεψε δαχτυλίδι με διαμάντια, αξίας 12.000 ευρώ, από Δανό τουρίστα -Ομολόγησε 17χρονος, παρέδωσε κι άλλα κοσμήματα - iefimerida.gr

Στην εξιχνίαση κλοπής κοσμήματος μεγάλης αξίας από οικία που διαχειρίζεται εταιρεία πολυτελών καταλυμάτων στη Λευκάδα προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Η υπόθεση αφορά στην αφαίρεση ενός χρυσού δαχτυλιδιού με διαμάντια, συνολικής αξίας 12.000 ευρώ, το οποίο ανήκε σε 54χρονο υπήκοο Δανίας, ο οποίος διέμενε στο συγκεκριμένο κατάλυμα.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στις 6 Αυγούστου 2026, άγνωστος δράστης φέρεται να εισήλθε στην οικία και να αφαίρεσε το πολύτιμο κόσμημα από τσάντα ώμου.

Λευκάδα: 17χρονος ομολόγησε την κλοπή -Παρέδωσε κι άλλα κοσμήματα

Από την αστυνομική προανάκριση ταυτοποιήθηκε ως δράστης ένας 17χρονος.

Οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν και τον εντόπισαν, με τον ίδιο να προσάγεται στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, όπου, σύμφωνα με την Αστυνομία, ομολόγησε την πράξη του.

Στη συνέχεια, ο ανήλικος παρέδωσε στους αστυνομικούς κοσμήματα που είχε στην κατοχή του. Μεταξύ αυτών, ο παθών αναγνώρισε το χρυσό δαχτυλίδι με τα διαμάντια, το οποίο και του αποδόθηκε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Η έρευνα των αστυνομικών Αρχών συνεχίζεται, καθώς μεταξύ των κοσμημάτων που κατασχέθηκαν υπάρχουν και άλλα αντικείμενα, οι νόμιμοι ιδιοκτήτες των οποίων δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη.