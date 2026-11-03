Λέσβος: Τροχαίο με ανατροπή ταξί που μετέφερε τρεις μαθητές στη Μόρια -Τραυματίστηκε ο οδηγός - iefimerida.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον περιφερειακό δρόμο της Μόριας στη Λέσβο, όταν ταξί στο οποίο επέβαιναν τρεις μαθητές εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ολισθηρότητα του οδοστρώματος ενδέχεται να συνέβαλε στο ατύχημα.

Τροχαίο ατύχημα στην Λέσβο: Καλά στην υγεία του οι μαθητές

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν περαστικοί και στρατιώτες από το κοντινό στρατόπεδο, οι οποίοι έσπευσαν να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Ευτυχώς, οι τρεις μαθητές και ο οδηγός είναι καλά στην υγεία τους, καθώς όλοι φορούσαν ζώνες ασφαλείας, όπως αναφέρει το aeolos.tv.

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι, ενώ στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.