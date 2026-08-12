Λέσβος: Παραχωρείται το παλιό στρατόπεδο της Πέτρας στον Δήμο για κοινωφελείς δράσεις - iefimerida.gr

Ένα αίτημα δεκαετιών της τοπικής κοινωνίας, καθώς και μία δικαίωση πολλών προσπαθειών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γίνεται πραγματικότητα, με απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που παραχωρεί το παλιό στρατόπεδο της Πέτρας στον Δήμο Δυτικής Λέσβου.

Συγκεκριμένα, από το Ταμείο Ακινήτων Εθνικής Άμυνας (Τμήμα Διαχείρισης - Αξιοποίησης Ακινήτων και Πολεοδομίας) ανακοινώθηκε ότι έγινε δεκτό το αίτημα του δημάρχου Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρου, για την παραχώρηση χρήσης τμήματος, συνολικού εμβαδού 14 στρεμμάτων, του παροπλισμένου Στρατοπέδου «ΤΧΗ (ΠΖ) ΚΟΜΙΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ» στην Πέτρα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες κοινωφελείς χρήσεις.

Με αυτό το σκεπτικό της παραχώρησης, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου εξετάζει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το πρώην στρατόπεδο, μεταφέροντας εκεί το γήπεδο της Πέτρας, έτσι ώστε να δώσει λύση στο θέμα στάθμευσης στον τουριστικό οικισμό, μετατρέποντας το υφιστάμενο γήπεδο που βρίσκεται στον κεντρικό παραθαλάσσιο δρόμο, σε ένα σύγχρονο, μεγάλο πάρκινγκ. Ο σχεδιασμός αυτός θα αναδείξει ακόμη περισσότερο και τη σημασία του περιφερειακού δρόμου που κατασκευάστηκε πριν από λίγα χρόνια από τον δήμο και προσφέρει άμεση πρόσβαση από την επαρχιακή οδό, στην καρδιά του παραλιακού της Πέτρας, ακριβώς στο ύψος του σημερινού γηπέδου.

Ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρρος, δήλωσε σχετικά: «Είναι πολύ ευχάριστα τα νέα για την Πέτρα, καθώς έπειτα από πολλές προσπάθειες ετών, ο Δήμος μας εξασφάλισε 14 στρέμματα από το παλιό στρατόπεδο της Πέτρας. Στις σκέψεις, πλέον, είναι να ενεργοποιήσουμε τη δυνατότητα να μεταφερθεί το γήπεδο Πέτρας εκεί και στη θέση του να γίνει ο χώρος στάθμευσης, που του έχουμε εξασφαλίσει άμεση πρόσβαση, μέσω του περιφερειακού δρόμου που έχουμε κατασκευάσει. Οι δυσκολίες για να εξασφαλιστεί η παραχώρηση ήταν πολλές γιατί μιλάμε για μία παραχώρηση από την περιουσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και οφείλω να ευχαριστήσω δημόσια και τους δύο στρατηγούς μας, τους κ.κ. Μιχάλη και Γκρέτσα για την πολύτιμη συνδρομή τους στα αιτήματα του Δήμου μας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ