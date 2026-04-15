Λέσβος: Κινητοποίηση κτηνοτρόφων στο λιμάνι -Δεν επέτρεψαν την αποβίβαση φορτηγών από το «Blue Star Patmos» - iefimerida.gr

Κινητοποίηση κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Λέσβου / INTIME NEWS / ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Ένταση προκλήθηκε σήμερα στο λιμάνι της Μυτιλήνης, κατά την άφιξη του πλοίου της γραμμής Πειραιάς-Χίος -Μυτιλήνη «Blue Star Patmos», στις 12 το μεσημέρι.

Κτηνοτρόφοι που έχουν καταλάβει τη χερσαία ζώνη του λιμανιού, δεν επέτρεψαν την αποβίβαση φορτηγών αυτοκινήτων με εμπορεύματα, κάποια από τα οποία ευπαθή, ενώ επιτράπηκε η αποβίβαση μόνο επιβατών, ΙΧ αυτοκινήτων και αυτοκινήτων με υλικά για τον στρατό και φαρμακευτικά προϊόντα.

Μέσα στο πλοίο, το οποίο έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει στις 6 το απόγευμα για Χίο και Πειραιά, παραμένουν εγκλωβισμένα 42 φορτηγά αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο. Άγνωστο παραμένει εάν θα πραγματοποιηθεί το απογευματινό δρομολόγιο, αφού η χερσαία ζώνη του λιμανιού παραμένει κατειλημμένη εν όψει και του προγραμματισμένου για αύριο μεγάλου συλλαλητηρίου.

