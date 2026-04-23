Λέσβος: Χωρίς «κισκέκ» το πανηγύρι του Ταξιάρχη λόγω αφθώδους πυρετού -Το έθιμο με τους χιλιάδες προσκυνητές - iefimerida.gr

Χωρίς «κισκέκ» το παραδοσιακό «αρχαίο» φαγητό, προσφορά στους χιλιάδες προσκυνητές, θα τελεστεί φέτος το πανηγύρι του Ταξιάρχη στο Μανταμάδο της Λέσβου.

Το πανηγύρι του Ταξιάρχη θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή των Μυροφόρων, με μέτρα, λόγω του αφθώδους πυρετού.

Όπως έγινε γνωστό, το lockdown στα κτηνοτροφικά προϊόντα που επιβλήθηκε λόγω της ζωονόσου, δεν επιτρέπει την προσφορά από τους προσκυνητές των ζώων που σφάζονταν (παλαιότερα σφάζονταν τελετουργικά στην αυλή της εκκλησίας και τα τελευταία χρόνια στα σφαγεία), προκειμένου να μαγειρευτεί σε μεγάλα καζάνια το παραδοσιακό μικρασιάτικο φαγητό.

Το «κισκέκ» περιλαμβάνει, εκτός από κρέας πρόβειο και μοσχαρίσιο, αποφλοιωμένο άσπαστο σιτάρι και κρεμμύδια. Όλα μαζί βράζονται από το μεσημέρι της παραμονής της Κυριακής των Μυροφόρων μέχρι το επόμενο πρωί. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας η τεράστια αυτή ποσότητα φαγητού που έχει παραχθεί «ευλογείται» και διανέμεται στους προσκυνητές.

Ας σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη φορά φέτος, στην ιστορία του αρχαίου -γνωστού σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο- πανηγυριού που δεν θα παραχθεί το «κισκέκ». Η πρώτη ήταν το 2021, λόγω των μέτρων που είχαν ληφθεί εναντίον της διάδοσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αντί για «κισκέκ» φέτος θα προσφερθούν στους προσκυνητές ρεβίθια με μοσχαρίσιο κρέας, φαγητό που χρειάζεται πολύ λιγότερο κρέας και το οποίο θα αγορασθεί από την αγορά, εισαγόμενο στο νησί από άλλα μέρη της Ελλάδας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ