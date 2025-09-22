Λέσβος: Ένοχος για εμπρησμό από αμέλεια ο 20χρονος για τη φωτιά στη Βρίσα -Του αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά - iefimerida.gr

Ένοχος για εμπρησμό από αμέλεια κρίθηκε από το μονομελές πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης ένας 20χρονος για τη φωτιά στη Βρίσα της Λέσβου στις αρχές Σεπτέμβρη.

Η φωτιά φέρεται πως προκλήθηκε από εργασίες με τροχό που πραγματοποιούσε ο νεαρός σε αγρόκτημα με αποτέλεσμα να καούν εκατοντάδες στρέμματα δάσος και ελιές.

Φωτιά στη Λέσβο: Αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά στον 20χρονο

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών εξαγοράσιμη κατά 10 ευρώ ημερησίως, απόφαση που έχει ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι την εκδίκαση της έφεσης που υπέβαλε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στον 20χρονο αναγνωρίστηκαν τα ελαφρυντικά της μεταμέλειας αλλά και της άμεσης βοήθειας στην κατάσβεση.