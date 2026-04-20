Κλειστά καταστήματα στη Λέσβο λόγω του μπλόκου των κτηνοτρόφων στο λιμάνι - Επ’ αόριστον αποκλεισμός του χωριού Μεσότοπος - iefimerida.gr

Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου, αντιδρώντας στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης του αφθώδους πυρετού.

Για έκτη ημέρα, οι κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τα φορτηγά από το λιμάνι της Μυτιλήνης καθώς ζητούν χρονοδιάγραμμα για την καταβολή αποζημιώσεων και την άρση του αποκλεισμού των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η αδυναμία τροφοδοσίας των κρεοπωλείων εξαιτίας του αποκλεισμού του λιμανιού από τους κτηνοτρόφους, αλλά και των μέτρων για τον αφθώδη πυρετό έχουν οδηγήσει σε σημαντικές ελλείψεις στην τοπική αγορά.

Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ ενώ και τα κρεοπωλεία της Λέσβου κατεβάζουν ρολά, καθώς απαγορεύονται οι σφαγές ζώων στη Λέσβο και από τον Πειραιά δεν μπορούν να έρθουν οι νταλίκες.

Ετσι, σήμερα Δευτέρα, πολλά καταστήματα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά στο νησί.

Επ’ αόριστον αποκλεισμός του Μεσότοπου

Τον επ’ αόριστον αποκλεισμό του χωριού Μεσότοπος αποφάσισαν οι κάτοικοί του, κατά κύριο λόγω κτηνοτρόφοι, ζητώντας να εμβολιαστούν τα ζώα τους.

Οι κάτοικοι απέκλεισαν την είσοδο του χωριού.

«Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω μέχρι να υπάρξει κάποια λύση. Σαν μωρά τα μεγαλώνουμε και θέλουν να μας τα πάρουν από τα χέρια μας» δηλώνουν οι κάτοικοι και συμπληρώνουν: «Δεν μπορεί η Λέσβος να καταντήσει νεκροταφείο προβάτων».