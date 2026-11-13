Γρηγόρης Λέων για την υπόθεση του Οδυσσέα Δήμα: Οι ουσίες που βρέθηκαν στο σπίτι του είναι στον κατάλογο των απαγορευμένων

Ο Γρηγόρης Λέων, με την αρμοδιότητα του επικεφαλής του Ελληνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στις ουσίες που κατασχέθηκαν στο σπίτι του Οδυσσέα Δήμα, ήταν στη λίστα των απαγορευμένων.

Ο ιατροδικαστής, μιλώντας στο Mega υπενθύμισε το σκάνδαλο του 2024, όταν στην άρση βαρών είχαν βρεθεί συνολικά 8 αθλητές με απαγορευμένες ουσίες και τότε για πρώτη φορά είχε επιβληθεί πρόστιμο στην ομοσπονδία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, ο ΕΟΚΑΝ σε συνεργασία με την οικονομική αστυνομία, πραγματοποιούσε ελέγχους, για να οδηγηθούν χθες στη σύλληψη του αδελφού του Πύρρου Δήμα.

«Το 2024 πιάσαμε 8 αθλητές με απαγορευμένες ουσίες από την άρση βαρών και ο Γ. Βρούτσης επέβαλε για πρώτη φορά πρόστιμο, πέρα από τις προβλεπόμενες ποινές καθώς είχαν ξεπεράσει κάθε όριο θετικών (δειγμάτων) και δώσαμε τεράστια μάχη με την οικονομική αστυνομία για να φτάσουμε στα σημερινά αποτελέσματα» ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Live News του Mega.

Αναφερόμενος στα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι του πρώην προπονητή, επιβεβαίωσε πως ανήκουν στη λίστα των απαγορευμένων ουσιών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουμε ένα κατάλογο με 1.000 απαγορευμένες ουσίες. Αυτά που βρέθηκαν είναι μέσα στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών» ξεκαθάρισε.

