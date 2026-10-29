Λεωφορείο παρέσυρε και σκότωσε 75χρονη στη Βούλα - iefimerida.gr

Τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζής σημειώθηκε στην λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην περιοχή της Βούλας.
Η άτυχη γυναίκα, ηλικίας 75 ετών, παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο την ώρα που διέσχιζε κάθετα τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, λίγο μετά τις 11 το πρωί.
Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και κινητό συνεργείο της ΟΣΥ.
Την στιγμη του δυχτυχήματος, το αστικό λεωφορείο κινούνταν στην συμβολή των οδών Βουλιαγμένης και Δερβενακίων.
Η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Σύμφωνα με τις αρχές, εξαιτίας της θανατηφόρας παράσυρσης παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, από ύψος της οδού Δερβενακίων στην περιοχή της Βούλας.
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