Νέα λεωφορειακή γραμμή «510» που συνδέει απευθείας Κηφισιά και Σκάλα Ωρωπού - Πότε ξεκινάνε τα δρομολόγια - iefimerida.gr

Η νέα λεωφορειακή γραμμή 510 του ΟΑΣΑ τίθεται σε λειτουργία την Κυριακή 19 Απριλίου 2026,και ενισχύει τη συγκοινωνιακή πρόσβαση στη Βόρεια Αττική.

Σύμφωνα με τον Δήμο Ωρωπού, η λειτουργία της γραμμής αποτελεί σημαντική αναβάθμιση του συγκοινωνιακού δικτύου, καθώς εξυπηρετεί κρίσιμες περιοχές και διευκολύνει τη σύνδεση με τον αστικό ιστό της Αθήνας.

Νέα σύνδεση Βόρειας Αττικής

Η γραμμή 510 «Ζηρίνειο - Μαρκόπουλο - Σκάλα Ωρωπού», πραγματοποιεί απευθείας σύνδεση μεταξύ Κηφισιάς και Ωρωπού, καλύπτοντας μεγάλο αριθμό στάσεων σε περιοχές της Βόρειας Αττικής.

Η διαδρομή αναμένεται να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής και τις περιόδους αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Δρομολόγια και λειτουργία

Το χειμερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει δρομολόγια από Δευτέρα έως Σάββατο και την Κυριακή, με αναχωρήσεις από Ζηρίνειο και Ωρωπό σε συγκεκριμένες ώρες, όπως έχει ανακοινώσει ο ΟΑΣΑ.

Η εξυπηρέτηση των επιβατών περιλαμβάνει δυνατότητα πληρωμής με τραπεζική κάρτα εντός λεωφορείων, καθώς και χρήση καρτών πολλαπλών διαδρομών.

Ψηφιακή παρακολούθηση δρομολογίων

Οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία της γραμμής μέσω της εφαρμογής του ΟΑΣΑ, η οποία είναι διαθέσιμη για Android συσκευές μέσω του Google Play Store.

Αναλυτικά τα δρομολόγια:

Στάσεις από Κηφισιά προς Σκάλα Ωρωπού

Αφετηρία, Ζηρίνειο, Πλατεία Κηφισιάς, Οθωνος, Μάρκετου, Κανάρη, Σαρανταπόρου, Φάρος, Νέα Ερυθραία, Διασταύρωση, Σχολείο, Καστρί, Αντιγόνης, Φόρος, 4η Εκάλης, 5η Εκάλης, 6η Εκάλης, 7η Εκάλης, Πλατεία Κέννεντυ, Πλατεία Βασ. Παύλου, Πλατεία Ηφαίστου, Νάρκισσος, Πλατεία Νάρκισσου, Αγία Παρασκευή, Ζάννειο, Δροσιά, Αρσάκειο, Άγιοι Θεόδωροι, Βαρβάρεσου, Ο.Τ.Ε., Παναγίτσα, Μπαρμπαλάμπρου, Μαραθώνος, Πλατεία Αγ. Στεφάνου, Σίδερα, 1η Κρυονερίου, 2η Κρυονερίου, 3η Συν. Ποντίων, 4η Συν. Ποντίων, 5η Συν. Ποντίων, Πλατεία Κρυεμαδή, Νέο Τέρμα, Φυτώρια, Οινοποιείο, 1η Σ.Ε.Α.Δ., Κόμβος Πολυδενδρίου, Κόμβος Μαρκόπουλου, Κοιμητήριο, Κοινότητα Μαρκόπουλου, Πλατεία Μαρκόπουλου, Πνευματικό Κέντρο, Πηγάδι, Θέαλος, Γεφυράκι, Φάρος, Παραλία, Καρβουνόσκαλα, Μώλος Νέων Παλατίων, Πλατεία Ηρώων, Αφετηρία (Σκάλα Ωρωπού).

Στάσεις από Σκάλα Ωρωπού προς Κηφισιά

Αφετηρία (Σκάλα Ωρωπού), Πλατεία Ηρώων, Βορείου Ηπείρου, Καρβουνόσκαλα, Παραλία, Φάρος, Γεφυράκι, Θέαλος, Πηγάδι, Πνευματικό Κέντρο, Πλατεία Μαρκόπουλου, Κοινότητα Μαρκόπουλου, Κοιμητήριο, Κόμβος Μαρκόπουλου, Κόμβος Πολυδενδρίου, Σ.Ε.Α.Δ., Φυτώρια, Νέο Τέρμα, Πλατεία Κρυεμαδή, Συν. Ποντίων (1η–5η), Κρυονέρι (1η), Σίδερα, Πλατεία Αγ. Στεφάνου, Μαραθώνος, Μπαρμπαλάμπρου, Παναγίτσα, Ο.Τ.Ε., Βαρβάρεσου, Άγιοι Θεόδωροι, Αρσάκειο, Δροσιά, Ζάννειο, Αγία Παρασκευή, Πλατεία Νάρκισσου, Νάρκισσος, Πλατεία Ηφαίστου, Πλατεία Βασ. Παύλου, Πλατεία Κέννεντυ, Εκάλη (4η–6η), Φόρος, Καστρί, Σχολείο, Νέα Ερυθραία, Σαρανταπόρου, Κανάρη, Μάρκετου, Οθωνος, Πλατεία Κηφισιάς, Ζηρίνειο, Αφετηρία.