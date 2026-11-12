Λεωφορεία: Εγκαινιάστηκε η νέα σχολή οδηγών της ΟΣΥ -167 υποψήφιοι πιάνουν τιμόνι στις αρχές του 2027

Παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Κώτσηρα πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο αμαξοστάσιο της Ο.ΣΥ. στην Ανθούσα τα εγκαίνια της σχολής οδηγών για λεωφορεία.

Παρόντες στην υποδοχή των νέων υποψήφιων οδηγών ήταν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.ΣΥ. Στέφανος Αγιάσογλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.ΣΥ. Αντώνης Κεραστάρης και ο Γενικός Διευθυντής Παραγωγής της Ο.ΣΥ. Γιώργος Δρόσης

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Η Σχολή Οδηγών της Ο.ΣΥ. υποδέχεται τους πρώτους 167 νέους υποψήφιους οδηγούς, για τους οποίους ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής στις 30 Οκτωβρίου, με την έκδοση των οριστικών πινάκων πρόσληψης της Προκήρυξης 3/2026. Το ενδιαφέρον των υποψηφίων ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, δεδομένου ότι ο αριθμός των αιτήσεων ήταν υπερτριπλάσιος των προκηρυχθεισών θέσεων.

Εκπαίδευση από έμπειρους επαγγελματίες

Βασικό χαρακτηριστικό και πλεονέκτημα της νεοϊδρυθείσας Σχολής είναι η εκπαίδευση από έμπειρους επαγγελματίες εκπαιδευτές σε λεωφορεία σύγχρονης τεχνολογίας, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να εξοικειωθούν με τα οχήματα και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αστικής μετακίνησης, συνδέοντας τη θεωρητική γνώση με την πρακτική προετοιμασία για το έργο που θα κληθούν να αναλάβουν. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες, μετά την υπογραφή της σύμβασης, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ανακαινισμένο αμαξοστάσιο Ανθούσας και οι νέοι οδηγοί αναμένεται να πιάσουν τιμόνι στις αρχές του νέου έτους.

Η δημιουργία της Σχολής, με την αρωγή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποτελεί δραστική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση μιας πρόκλησης που αφορά στον κλάδο των μεταφορών, την έλλειψη επαγγελματιών οδηγών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Μέσα από την οργανωμένη εκπαίδευση νέων επαγγελματιών, η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει το δυναμικό των οδηγών της, προσφέροντας παράλληλα προοπτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον χώρο των δημόσιων συγκοινωνιών.

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Κώτσηρας: Συνολικό σχέδιο για καλύτερες συγκοινωνίες

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε: «Η επένδυση στους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στο τιμόνι των λεωφορείων, στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης των επιβατών, αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου. Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό της Ο.ΣΥ., με νέες προσλήψεις και σύγχρονη εκπαίδευση νέων οδηγών, ώστε να ενισχύσουμε την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών.

» Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο για καλύτερες συγκοινωνίες, με νέα λεωφορεία, περισσότερα δρομολόγια, καλύτερη διασύνδεση των περιοχών της Αττικής και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, με σταθερό στόχο μια καλύτερη καθημερινότητα για κάθε πολίτη».

ΓΓ Μεταφορών: Με τη Σχολή Οδηγών ανοίγουμε το επάγγελμα σε περισσότερους ανθρώπους

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος ανέφερε: «Οι καλύτερες συγκοινωνίες χρειάζονται σύγχρονα λεωφορεία και ανθρώπους στο τιμόνι. Με τη Σχολή Οδηγών της Ο.ΣΥ., ο νόμος που ψήφισε η Βουλή γίνεται επαγγελματική ευκαιρία: υποψήφιοι χωρίς την απαιτούμενη άδεια μπορούν να εκπαιδευτούν και, αποκτώντας τα αναγκαία προσόντα, να ενταχθούν στο δυναμικό της εταιρείας.

» Έτσι μεγαλώνουμε τη δεξαμενή των οδηγών, ανοίγοντας το επάγγελμα σε περισσότερους ανθρώπους. Απέναντι στη διεθνή έλλειψη οδηγών, δίνουμε μια συγκεκριμένη απάντηση: επενδύουμε στην εκπαίδευση και συνδέουμε την επαγγελματική προοπτική με την ανάγκη των πολιτών για καλύτερες συγκοινωνίες».

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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.ΣΥ. Στέφανος Αγιάσογλου δήλωσε σχετικά: «Με τη Σχολή Οδηγών της Ο.ΣΥ. δίνουμε σε ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν στις δημόσιες συγκοινωνίες τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν από έμπειρους επαγγελματίες, σε σύγχρονα λεωφορεία, και να αποκτήσουν τα εφόδια για μια απαιτητική και ουσιαστική δουλειά.

» Η μεγάλη ανταπόκριση των υποψηφίων μάς ενθαρρύνει και ενισχύει την ευθύνη μας να στηρίξουμε αυτή την επαγγελματική διαδρομή. Απέναντι στην έλλειψη οδηγών, επενδύουμε στην εκπαίδευση νέων επαγγελματιών, με στόχο την ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου και την προσφορά αξιόπιστων υπηρεσιών στους πολίτες».

«Απάντηση στην έλλειψη επαγγελματιών οδηγών»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ο.ΣΥ. Αντώνης Κεραστάρης επισήμανε: «Η ανανέωση των αστικών συγκοινωνιών δεν εξαντλείται στην προμήθεια νέων λεωφορείων, αλλά προϋποθέτει και την επένδυση στους ανθρώπους που θα τα οδηγήσουν.

» Με τη δημιουργία της Σχολής Οδηγών της ΟΣΥ δίνουμε μια ουσιαστική απάντηση στην έλλειψη επαγγελματιών οδηγών, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης. Για την ΟΣΥ, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική προτεραιότητα, άμεσα συνδεδεμένη με την αύξηση του συγκοινωνιακού έργου. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: περισσότερα λεωφορεία στους δρόμους, μικρότεροι χρόνοι αναμονής στις στάσεις και πιο αξιόπιστες μετακινήσεις για τους πολίτες της Αττικής».

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ΑΠΕ - ΜΠΕ