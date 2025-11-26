Όχι έκτακτα μέτρα για τους πολίτες, ξεκαθαρίζουν πηγές του ΥΠΕΝ για την κήρυξη συναγερμού για τη λειψυδρία - iefimerida.gr

Δεν υπάρχουν έκτακτα μέτρα για τους πολίτες, ξεκαθαρίζουν πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την κήρυξη έκτακτης ανάγκης για το ζήτημα της λειψυδρίας.



Όπως αναφέρουν οι πηγές, την Πέμπτη θα συνεδριάσει το Δ.Σ. της ΡΑΑΕΥ για το θέμα της λειψυδρίας στην Αττική.



Τονίζουν, δε, ότι η κήρυξη έκτακτης ανάγκης στηρίζεται στα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και σε επιστημονική τεκμηρίωση. Η σχετική απόφαση οδηγεί σε επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων, και όχι σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες.

Καμία επίπτωση στους πολίτες, καθώς δεν υπάρχει καμιά συσχέτιση με τιμή ή μέτρα περιορισμού της ζήτησης



Όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι περιοχές που κηρύσσονται σε έκτακτη ανάγκη λειψυδρίας: Α) μπορούν να χρηματοδοτηθούν με δημόσιο χρήμα για την κατασκευή έργων ύδρευσης, ακόμα κι αν δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια και Β) έχουν δυνατότητα επίσπευσης των διαδικασιών για την ωρίμανση των έργων ύδρευσης.

Επισημαίνεται ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν υπάρχει καμία επίπτωση στους πολίτες, καθώς δεν υπάρχει καμιά συσχέτιση με τιμή ή μέτρα περιορισμού της ζήτησης.