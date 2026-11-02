Θύμα της απάτης με τη ΜΚΟ και ο Λάζος Μαντικός -«Ναι, την πάτησα κι εγώ», λέει και δείχνει τα μηνύματα που του έστελναν [βίντεο] - iefimerida.gr

Θύμα της απάτης με την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» έχει πέσει και ο δημοσιογράφος Λάζος Μαντικός, ο οποίος είχε εμπιστευτεί την οργάνωση και είχε προσπαθήσει να τη στηρίξει οικονομικά.

Με «όχημα» τη ΜΚΟ είχε στηθεί μεγάλη απάτη σε βάρος πολιτών -μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και αθλητές- που έκαναν δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ωστόσο η κατάληξη των χρημάτων ήταν διαφορετική.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα παράνομα έσοδα εξασφάλιζαν στα μέλη του κυκλώματος πολυτελή ζωή, καθώς από την οικονομική έρευνα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, δαπάνες για αγορές πολυτελών επώνυμων καταναλωτικών αγαθών, διαμονές σε πολυτελή καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια, καθώς και για την κάλυψη αναγκών καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

«Δεν είναι όλοι έτσι - Να μη χαθεί η ανθρωπιά»

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός παραδέχεται ότι έπεσε και ο ίδιος θύμα, ενώ παρουσιάζει μηνύματα από την επικοινωνία που είχε με τους ανθρώπους της οργάνωσης.

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει, είχε φιλοξενήσει εκπρόσωπο της ΜΚΟ στη ραδιοφωνική του εκπομπή προκειμένου να αναδειχθεί η δράση της και να συγκεντρωθεί οικονομική ενίσχυση. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, είχε δοθεί και ένα χρηματικό ποσό για τη στήριξή της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο του, ο Λάζος Μαντικός δείχνει στους ακολούθους του τα σχετικά μηνύματα, θέλοντας να παρουσιάσει την επικοινωνία που είχε και να εξηγήσει πώς βρέθηκε και ο ίδιος να εμπιστεύεται τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

«Ναι, την πάτησα και εγώ με αυτή την ΜΚΟ. Μη χάνετε όμως την ελπίδα σας…», αναφέρει χαρακτηριστικά, καλώντας τον κόσμο να μη χάσει την εμπιστοσύνη του στην προσφορά και στον εθελοντισμό.

«Μην επηρεαστείτε από αυτό και σταματήσετε να βοηθάτε τους συνανθρώπους μας. Δυστυχώς αυτοί οι λίγοι κάνουν το κακό στους πολλούς» αναφέρει.