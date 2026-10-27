Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών: 18 κιλά κοκαΐνης κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Λαυρίου, συνελήφθη Βρετανός - iefimerida.gr

Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών - έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση στο λιμάνι του Λαυρίου, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 18 κιλά κοκαΐνης.

Παράλληλα, τα στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, προχώρησαν στη σύλληψη ενός 43χρονου Βρετανού υπηκόου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

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Ο σκύλος «μύρισε» τα ναρκωτικά

Ειδικότερα, στελέχη της Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά εντόπισαν τον 43χρονο να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο είχε εισέλθει στον εμπορικό λιμένα Λαυρίου.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών έδωσε θετική ένδειξη, με αποτέλεσμα ο οδηγός και το όχημα να μεταφερθούν σε χώρο του κεντρικού λιμένα Πειραιά για περαιτέρω έρευνα.

Εκεί, τα στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν 127 πλαστικές συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού μεικτού βάρους 18 κιλών και 113 γραμμαρίων, επιμελώς κρυμμένες στους θόλους του χώρου αποσκευών και σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη κάτω από τον κύριο αποθηκευτικό χώρο του αυτοκινήτου.

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Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι η κρύπτη άνοιγε μέσω ειδικού συγκαλυμμένου κουμπιού, το οποίο δεν αποτελούσε μέρος της αρχικής κατασκευής του οχήματος.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν η ποσότητα κοκαΐνης, το αυτοκίνητο και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

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Το συνολικό προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση της ανευρεθείσας ποσότητας εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό του 1.300.000€, σε επίπεδο λιανικής (street level).

Οι ναρκωτικές ουσίες πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

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Κικίλιας: Συγχαρητήρια στο Λιμενικό

Στην επιτυχία της επιχείρησης αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι το προσδοκώμενο παράνομο όφελος από τη διακίνηση της κατασχεθείσας ποσότητας κοκαΐνης εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,3 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός συνεχάρη τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για τον επαγγελματισμό τους και την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης, υπογραμμίζοντας τη διαρκή στήριξη της Πολιτείας στο έργο τους.

«Στηρίζουμε καθημερινά τις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού στον αγώνα κατά των ναρκωτικών. Για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία των παιδιών μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.