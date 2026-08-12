Λατινοπούλου: Δεχόμουν επί 45 λεπτά επίθεση, δεν σταμάτησαν λεπτό -Η μητέρα μου τρομοκρατήθηκε - iefimerida.gr

Για τη λεκτική επίθεση που δέχθηκε από ομάδα Ρομά στο λιμάνι της Τήνου μίλησε στο Mega η Αφροδίτη Λατινοπούλου.



«Πήγα μαζί με τη μητέρα μου στην Τήνο για προσκύνημα. Ήταν μια πολύ ιερή, ιδιωτική στιγμή, δεν το ήξερε κανένας. Όταν πήγαμε στο λιμάνι για την επιστροφή στη Ραφήνα, εκεί 15-20 γύφτοι μαζεύτηκαν και μου έκαναν επίθεση να μου ζητήσουν τον λόγο γιατί τους λέω γύφτους. Φυσικά ακολούθησαν φραστικές επιθέσεις, ύβρεις, απειλές, χειρονομίες», είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.



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Αφού προβλήθηκε το βίντεο, η κυρία Λατινοπούλου είπε ότι «αυτό είναι ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τα 45 λεπτά επίθεσης που δεχόμουν εγώ και η μητέρα μου. Δεν σταμάτησαν λεπτό, συνέχισαν τις απειλές. Δεν είναι πρώτη φορά που οι γύφτοι προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις και εγκληματικές ενέργειες και ύβρεις. Ακόμα μια φορά αποδεικνύουν το ποιόν τους μπροστά στα παιδιά, οι γυναίκες τους γελούσαν. Αυτή είναι η κατάσταση».

Λατινοπούλου: Η μητέρα μου τρομοκρατήθηκε

«Τίποτα δεν έκανα, με τη μητέρα μου καθόμασταν και συζητούσαμε. Ξαφνικά με πλησίασε ένας από αυτούς και καλά για να μου πει "ξέρεις κάτι, πρέπει να συζητήσουμε με ηρεμία, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Τους λέω πολύ απλά αν δεν εγκληματείτε, δεν παντρεύετε τα ανήλικά σας, δεν κάνετε κλοπές, ληστείες και όλα τα εγκλήματα του ποινικού κώδικα, τέλος συζήτησης. Δεν έχω να συζητήσω κάτι μαζί σας, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Προφανώς δεν είναι όλοι ίδιοι, το έχω πει πολλές φορές. Ξεκίνησε μια επίθεση ακριβώς γι' αυτό δεν ξέρουν να κάνουν συζήτηση και μετά συνέχισαν αυτές οι επιθέσεις», πρόσθεσε.



«Η μητέρα μου δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, ένας απλός πολίτης, όπως είμαι κι εγώ, τρομοκρατήθηκε, φοβήθηκε γιατί όταν βλέπεις 25-30 άτομα να σε πλησιάζουν, ένας μάλιστα πήγε να με χτυπήσει, ένας άλλος τον σταμάτησε, είναι κάτι που τρομοκράτησε τη μητέρα μου», πρόσθεσε.



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Όπως τόνισε η κυρία Λατινοπούλου, «δεν ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές» και σχολίασε αιχμηρά ότι δεν υπήρξε πολιτική καταδίκη για την επίθεση. «Πού είναι οι καταδίκες των ομάδων της Αριστεράς, των αριστερούληδων, των ευαισθητούληδων, πού είναι τα κόμματα να πάρουν θέση και να τοποθετηθούν. Πού είναι αυτοί οι δήθεν ευαίσθητοι που κόπτονται για τα δικαιώματα των γυναικών»;