Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων στο Κιλκίς: Συλλήψεις με άρωμα Greek Mafia -Χειροπέδες σε πρόσωπο του περιβάλλοντος «Έντικ»

Γνώριμα πρόσωπα με αναφορές στη Greek Mafia, συνέλαβαν οι αρχές αναφορικά με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, στο Αγιονέρι Κιλκίς, η οποία διακινούσε λαθραία τσιγάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των πέντε ατόμων που συνέλαβαν την Τετάρτη τα μέλη του ελληνικού FBI, βρίσκεται ένας συγκατηγορούμενος του «Έντικ», ο οποίος υπενθυμίζεται ότι κατηγορείται για 4 δολοφονίες μελών της Greek Mafia».

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Ο 50χρονος Γεωργιανός που συνελήφθη στο Αγιονέρι, περιλαμβάνεται στα 47 άτομα της δικογραφίας που σχηματίσθηκε τον Μάριο του 2025, με τον εντοπισμό τριών «εργοστασίων» παραγωγής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων του «Έντικ» και του συνεργάτη του «Αντόν», Σύμφωνα με τις αρχές ο 50χρονος φέρεται να αυτονομήθηκε έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλωμα λαθρεμπορίας τσιγάρων το οποίο εξαρθρώθηκε στο Κιλκίς.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη εκτός από τον 50χρονο συνελήφθησαν άλλα τέσσερα άτομα. Μεταξύ αυτών ήταν ο αδερφός του Γεωργιανού, οι δύο γιοι του και ένας 60χρονος «αποθηκάριος».

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 6 άτομα μεταξύ των οποίων και ο καταζητούμενος 44χρονο αρχηγός, που είχε κομβικό ρόλο σε όλα τα στάδια της παράνομης δραστηριότητας.

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Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης την Τετάρτη κατασχέθηκαν πάνω από 10.000.000 τσιγάρα σε 543.000 πακέτα, ενώ κατασχέθηκαν και 20.148 συσκευασίες καπνού. Η παράνομη οργάνωση φέρεται να είχε ήδη διακινήσει πάνω από 300.000 πακέτα και πάνω από έξι εκατομμύρια τσιγάρα. Οι διαφυγόντες δασμοί υπολογίζονται σε πάνω από 3.000.000 ευρώ.

Το παρελθόν του 50χρονου

Ο όνομα του Γεωργιανού φέρεται να περιλαμβάνεται σε δικογραφίες μεταξύ άλλων για παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα και για ναρκωτικά. Επιπλέον, το 2025 είχε συλληφθεί στο Μενίδι, ως οδηγός φορτηγών μεταφοράς λαθραίων τσιγάρων.

Ανάλογες δραστηριότητες είχε αναπτύξει και με τον δίδυμο αδερφό του και τους δύο γιους του 19 και 16 ετών, συμμετέχοντας στο κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων. Οι εν λόγω εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν αναλάβει την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση των λαθραίων τσιγάρων. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ο 50χρονος φέρεται να αναλάμβανε καθήκοντα προπομπού ενημερώνοντας τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης για ενδεχόμενο αστυνομικό έλεγχο.

Ο δίδυμος αδερφός του «οδηγού» φορτηγών του «Έντικ» έκανε καθημερινές παραδόσεις λαθραίων τσιγάρων σε πέντε εμπόρους λιανικής πώλησης στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι πωλούσαν τα επικίνδυνα τσιγάρα στους καταναλωτές.