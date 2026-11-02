Σοκ στο Λασίθι - 40χρονος σκηνοθέτησε τον άγριο ξυλοδαρμό του - Εμφανίστηκε με μώλωπες και αίματα, αλλά τον πρόδωσε η κάμερα - iefimerida.gr

Μία καταγγελία για ληστεία και άγριο ξυλοδαρμό κινητοποίησε την αστυνομία Λασιθίου, στην Κρήτη, πήρε όμως απρόσμενη τροπή όταν ξεκίνησε η έρευνα των αρχών.

Ενας 40χρονος άνδρας κατήγγγειλε χθες ότι έπεσε θύμα βίαιης επίθεσης από διαρρήκτες μέσα στο σπίτι του, ενώ πήγε και στο νοσοκομείο της πόλης με εμφανή τα σημάδια του ξυλοδαρμού - μώλωπες γύρω από τα μάτια, αίμα στο στόμα και άλλα τραύματα.

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Μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, το «θύμα» πήρε εξιτήριο και εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα, περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε. Σύμφωνα με την καταγγελία του, τρία έως πέντε άγνωστα άτομα εισέβαλαν στο σπίτι του, αφού πρώτα παραβίασαν την πόρτα, και άρχισαν να τον χτυπούν με αγριότητα, απαιτώντας χρήματα..

Η κάμερα αποκάλυψε τον δράστη

Με βάση την σοβαρότητα, όπως φαινόταν, της υπόθεσης, οι διωκτικές Αρχές του Λασιθίου κινητοποιήθηκαν άμεσα και άρχισαν τις έρευνες για τους βίαιους ληστές.

Αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των φερόμενων δραστών, οι αστυνομικοί έψαξαν το υλικό από κάμερα ασφαλείας στο σπίτι του θύματος. Τότε όμως σύμφωνα με το patris.gr, αποκαλύφθηκε όλη η αλήθεια.

Η εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού έδωσε στους αστυνομικούς μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Το επίμαχο χρονικό διάστημα δεν καταγράφηκε κανένα άλλο άτομο να εισέρχεται στην κατοικία. Αντίθετα, ο άνδρας φαίνεται να μπαίνει μόνος του στο σπίτι και, έπειτα από κάποιες ώρες, να εξέρχεται επίσης μόνος, αυτή τη φορά με εμφανή τα σημάδια των τραυματισμών του.

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Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην περιγραφή του είχε αναφέρει ότι οι άγνωστοι τον χτύπησαν, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσουν χρήματα από το σπίτι του. Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με το υλικό από την κάμερα ασφαλείας, άρχισαν να αποδομούν την αρχική καταγγελία.

Η ανατροπή ήταν πλήρης. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι δεν υπήρξε εισβολή αγνώστων ούτε επίθεση από ομάδα δραστών.

Ο ίδιος ο 40χρονος φέρεται να είχε προκαλέσει τα τραύματά του, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αντιμετωπίζει ζητήματα ψυχικής υγείας. Τελικά, παραδέχτηκε ότι αυτοτραυματίστηκε, βάζοντας τέλος στο θρίλερ που είχε αρχικά κινητοποιήσει τις αστυνομικές Αρχές.