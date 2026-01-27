 Απίστευτη τραγωδία στη Λάρισα: Ξεψύχησε 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη τραγωδία στη Λάρισα: Ξεψύχησε 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

σημαία ΠΑΟΚ
Μεσίστια η σημαία του ΠΑΟΚ στη μνήμη των φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους / Φωτογραφία: INTIME
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ακόμη μία δυσάρεστη είδηση ήρθε να προστεθεί στην ήδη «μαύρη» μέρα που ζει η οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ένας 55χρονος στη Λάρισα όταν έμαθε για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, «έφυγε» από τη ζωή προδομένος από την καρδιά του.

Το μεσημέρι της Τρίτης επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους όταν το μίνι λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν με προορισμό τη Γαλλία για το παιχνίδι κόντρα στη Λιόν συγκρούστηκε με βυτιοφόρο που μετέφερε αλκοόλ. Τρεις άλλοι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, ωστόσο όλοι τους είναι εκτός κινδύνου.

Όμως, στη Λάρισα, ένας άλλος οπαδός του ΠΑΟΚ δεν άντεξε όταν έμαθε τα τραγικά γεγονότα. Ο 55χρονος πιθανότατα είχε πρόβλημα με την καρδιά του και πληροφορίες θέλουν να είχε προγραμματίσει επέμβαση. Ωστόσο, τον πρόλαβαν τα γεγονότα, με συνέπεια να υποστεί καρδιακό επεισόδιο και να φύγει (και αυτός) πρόωρα από τη ζωή.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Λάρισα τροχαίο Ρουμανία ΠΑΟΚ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ