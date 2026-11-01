 Λάρισα: Συνελήφθη αστυνομικός μετά την απόπειρα ληστείας ΑΤΜ με ομηρία και πυροβολισμούς -Εργαζόταν παράνομα ως σεκιούριτι - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Συνελήφθη αστυνομικός μετά την απόπειρα ληστείας ΑΤΜ με ομηρία και πυροβολισμούς -Εργαζόταν παράνομα ως σεκιούριτι

Περιπολικό της Αστυνομίας
Περιπολικό της Αστυνομίας / INTIME: ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της ένοπλης απόπειρας ληστείας στη Λάρισα, καθώς συνελήφθη αστυνομικός που εργαζόταν εκτός υπηρεσίας ως σεκιούριτι στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, συνελήφθη αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και εργαζόταν ως υπάλληλος ασφαλείας στην επιχείρηση, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ομάδα ενόπλων επιχείρησε να εισβάλει σε εγκαταστάσεις εταιρείας στον δρόμο Λάρισας – Αμπελώνα.

Σύμφωνα με το onlarissa, οι δράστες είχαν στόχο να αφαιρέσουν το ΑΤΜ που βρισκόταν στην επιχείρηση, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, κράτησαν ομήρους δύο άνδρες που εργάζονταν στην ασφάλεια του κτιρίου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα οι επίδοξοι ληστές να εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους χωρίς να καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα και να τραπούν σε φυγή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας σημειώθηκαν πυροβολισμοί, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν και, προκειμένου να καλύψουν τα ίχνη τους, πυρπόλησαν το όχημα που χρησιμοποιούσαν. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε το πρωί στην περιοχή του Δαμασίου.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Λάρισα ληστεία αστυνομικός Σύλληψη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ