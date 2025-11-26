 Λάρισα: Ένα πουλί παρέλυσε τη μισή πόλη -Έπεσε το ρεύμα, πολλές κλήσεις στην Πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ένα πουλί παρέλυσε τη μισή πόλη -Έπεσε το ρεύμα, πολλές κλήσεις στην Πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ

Αποκατάσταση ζημιών από ΔΕΔΔΗΕ
Εργαζόμενοι στον ΔΕΔΔΗΕ / Φωτογραφία: ΔΕΔΔΗΕ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η μισή Λάρισα βυθίστηκε στο σκοτάδι από ένα γενικευμένο μπλακ άουτ προκαλώντας πολλά προβλήματα στη θεσσαλική πόλη. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η βλάβη αποκαταστάθηκε και η πόλη επέστρεψε στην ομαλότητα.

Αιτία για το μπλακ άουτ, ήταν ένα πουλί! Το πτηνό φέρεται να κάθισε στους ζυγούς στον κεντρικό μετασχηματιστή στη συνοικία της Φιλιππούπολης και προκάλεσε τη βλάβη. Η διακοπή του ρεύματος δεν οφειλόταν σε βλάβη σύμφωνα με τους αρμόδιους, αλλά στην ενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας στον υποσταθμό, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να βγουν εκτός λειτουργίας 7 γραμμές.

Μετά την απομάκρυνση του πουλιού από τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ το ρεύμα επανήλθε κανονικά σε όλες τις περιοχές που είχε διακοπεί.

Από τις 7 το πρωί καταγράφηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της πόλης, με το πρόβλημα να κρατά ευτυχώς για περίπου μία ώρα. Ήταν αρκετό το διάστημα ωστόσο, για να πάρει «φωτιά» το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής, που κλήθηκε σε 14 περιστατικά για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ!

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ black out Λάρισα διακοπή ρεύματος ΔΕΔΔΗΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ