Λάρισα: Ένα πουλί παρέλυσε τη μισή πόλη -Έπεσε το ρεύμα, πολλές κλήσεις στην Πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ - iefimerida.gr

Η μισή Λάρισα βυθίστηκε στο σκοτάδι από ένα γενικευμένο μπλακ άουτ προκαλώντας πολλά προβλήματα στη θεσσαλική πόλη. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η βλάβη αποκαταστάθηκε και η πόλη επέστρεψε στην ομαλότητα.

Αιτία για το μπλακ άουτ, ήταν ένα πουλί! Το πτηνό φέρεται να κάθισε στους ζυγούς στον κεντρικό μετασχηματιστή στη συνοικία της Φιλιππούπολης και προκάλεσε τη βλάβη. Η διακοπή του ρεύματος δεν οφειλόταν σε βλάβη σύμφωνα με τους αρμόδιους, αλλά στην ενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας στον υποσταθμό, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να βγουν εκτός λειτουργίας 7 γραμμές.

Μετά την απομάκρυνση του πουλιού από τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ το ρεύμα επανήλθε κανονικά σε όλες τις περιοχές που είχε διακοπεί.

Από τις 7 το πρωί καταγράφηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της πόλης, με το πρόβλημα να κρατά ευτυχώς για περίπου μία ώρα. Ήταν αρκετό το διάστημα ωστόσο, για να πάρει «φωτιά» το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής, που κλήθηκε σε 14 περιστατικά για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ!