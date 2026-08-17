Λάρισα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε βιομηχανία με υλικά συσκευασίας -Σε ύφεση η φωτιά, επιχειρούν υδροφόρες - iefimerida.gr

Σε ύφεση είναι από νωρίς το πρωί της Δευτέρας η φωτιά στις εγκαταστάσεις βιομηχανίας με υλικά συσκευασίας στη Λάρισα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Αθηνών.

Όπως αναφέρει το larissanet.gr, η μάχη με τις φλόγες ήταν ολονύκτια, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 7 υδροφόρα και 7 βοηθητικά οχήματα.