 Λάρισα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε βιομηχανία με υλικά συσκευασίας -Σε ύφεση η φωτιά, επιχειρούν υδροφόρες - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε βιομηχανία με υλικά συσκευασίας -Σε ύφεση η φωτιά, επιχειρούν υδροφόρες

φωτιά πυροσβεστικό όχημα
Οχήματα της Πυροσβεστικής © EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΡΧΕΙΟΥ
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Σε ύφεση είναι από νωρίς το πρωί της Δευτέρας η φωτιά στις εγκαταστάσεις βιομηχανίας με υλικά συσκευασίας στη Λάρισα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Αθηνών.

Όπως αναφέρει το larissanet.gr, η μάχη με τις φλόγες ήταν ολονύκτια, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 7 υδροφόρα και 7 βοηθητικά οχήματα.

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