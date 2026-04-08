Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές βρέθηκαν δύο αδελφές, τι έδειξαν οι πρώτες έρευνες - iefimerida.gr

Τραγικές εικόνες το βράδυ της Μ. Τρίτης στη Λάρισα, όταν οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν για να πάνε σε διαμέρισμα οικοδομής στο κέντρο της πόλης.
Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 21:00 της 7ης Απριλίου, οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα όπου βρήκαν νεκρές και σε προχωρημένη σήψη δύο αδελφές, 76 και 83 ετών.
Λάρισα: Τι προκύπτει από την αρχική έρευνα
Αμέσως ενημερώθηκε εισαγγελέας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία - νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους, όπως αναφέρει το larissanet.gr.
Από την έρευνα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ προανάκριση διερευνά το Α.Τ. Λάρισας.
