Λάρισα: Λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο -Σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα - iefimerida.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Λάρισα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με λεωφορείο.

Σύμφωνα με το kosmoslarissa.gr στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έπειτα από σχετική ειδοποίηση του οδηγού του λεωφορείου.

Προληπτικά στο νοσοκομείο ο οδηγός του λεωφορείου

Ο ίδιος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του ατυχήματος.