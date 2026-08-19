Σοκ στη Λάρισα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο υπόγειο διαμέρισμά της -Εκτιμάται ότι είχε πεθάνει εδώ και μήνες - iefimerida.gr

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Λάρισας ο εντοπισμός μιας γυναίκας περίπου 60 ετών η οποία βρέθηκε νεκρή στο υπόγειο διαμέρισμα όπου διέμενε.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος στη Λάρισα εντόπισε τη σορό της 60χρονης ενοίκου του σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ενώ η σορός μεταφέρθηκε για ιατροδικαστική εξέταση.

Γείτονες και η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας περιέγραψαν την εκλιπούσα ως μοναχική, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Η άτυχη γυναίκα δεν φαίνεται να αναζητήθηκε από κανέναν οικείο της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχε μία αδελφή που διαμένει στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλούνται τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα ζούσε μόνη της και εκτιμάται ότι είχε φύγει από τη ζωή εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, πιθανολογείται ότι ο θάνατός της επήλθε πριν από σχεδόν έναν χρόνο ή και ακόμη περισσότερο.

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Το ότι από το διαμέρισμα δεν αναδιδόταν δυσοσμία φαίνεται πως είχε ως αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί κανείς την τραγική εξέλιξη.

Πηγή: Thessaliatv

Τα χρωστούμενα ενοίκια οδήγησαν στην τραγική ανακάλυψη

Η σορός εντοπίστηκε την Τετάρτη 19 Αυγούστου, όταν ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος άνοιξε την πόρτα, καθώς υπήρχαν οφειλές για ενοίκια και κοινόχρηστα εδώ και περίπου 12 μήνες. Ο ίδιος μπαίνοντας αντίκρισε ένα μακάβριο θέαμα, με τη γυναίκα να βρίσκεται σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ενώ η σορός μεταφέρθηκε, τελικά, με όχημα γραφείου τελετών. Τα ακριβή αίτια και ο χρόνος του θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προανακριτική έρευνα.

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Πηγή: onlarissa.gr

Πηγή: Thessaliatv

«Ήταν μοναχική γυναίκα»

Γείτονες ανέφεραν ότι η γυναίκα αντιμετώπιζε προβλήματα με το σάκχαρό της και ότι ήταν ιδιαίτερα μοναχική. Η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας ανέφερε πως είχε σταματήσει να καταβάλλει κοινόχρηστα από τον Οκτώβριο του 2024, ενώ μέχρι τότε ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της.

«Ήταν μια μοναχική, ευγενική και πολύ συνεπής κυρία, ωστόσο φαίνεται πως δεν την αναζήτησε κανείς οικείος της από τότε που χάθηκαν τα ίχνη της», ανέφερε χαρακτηριστικά η διαχειρίστρια.

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Η άτυχη γυναίκα φέρεται να είχε μια αδελφή, η οποία διαμένει στη Θεσσαλονίκη και η οποία ενημερώθηκε αμέσως μετά την τραγική αποκάλυψη.