 Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας στη Λάρισα -Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ζευγάρι ηλικιωμένων [εικόνες & βίντεο]
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας στη Λάρισα -Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ζευγάρι ηλικιωμένων [εικόνες & βίντεο]

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Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας
Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας

Συναγερμός σήμανε στη Λάρισα αργά το πρωί της Δευτέρας στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο πολυκατοικίας στη συνοικία της Νεράιδας.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr η φωτιά ξέσπασε κοντά στην πλατεία του «μικρού» Προφήτη Ηλία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ, καθώς σε άλλο χώρο του οικήματος ζούσε ζευγάρι ηλικιωμένων.

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Οι δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

onlarissa.gr
onlarissa.gr
onlarissa.gr
onlarissa.gr
onlarissa.gr
onlarissa.gr
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