Λάρισα: Τραγική κατάληξη με την εξαφάνιση 72χρονης -Εντοπίστηκε νεκρή σε αρδευτικό κανάλι - iefimerida.gr

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες εντοπισμού της 72χρονη η οποία αγνοούνταν στη Λάρισα από τις 3 Αυγούστου καθώς εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το onlarisa.gr, τη σορό της εντόπισαν, μετά από 17 ημέρες, οικείοι της σε τάφρο με πυκνή βλάστηση και καλαμιές, σε μικρή απόσταση από το σπίτι της.

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Η 72χρονη η οποία με βάση το ίδιο δημοσίευμα, έπασχε από άνοια, κατά την επιστροφή της στο σπίτι στις 3/8 είχε αποβιβαστεί από το λεωφορείο της γραμμής 11 στη στάση Αγία Σοφία, μία στάση νωρίτερα από εκείνη που συνήθως χρησιμοποιούσε.

Από εκεί και μετά τα ίχνη της χάθηκαν και για την υπόθεση εκδόθηκε Silver Alert.

Πλέον, αναμένονται τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 72χρονη έχασε τη ζωή της, καθώς επίσης και της ιατροδικαστική εξέτασης ώστε να αποσαφηνιστούν η ημερομηνία και τα αίτια θανάτου.