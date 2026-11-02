«Τους έκλεισαν σε ένα δωμάτιο για να μη φωνάζουν», λέει ο ιδιοκτήτης της εταιρείας για την απόπειρα ληστείας ΑΤΜ, με ομηρία και πυροβολισμούς - iefimerida.gr

Τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής του στη Λάρισα, όταν τέσσερις ένοπλοι εισέβαλαν τα ξημερώματα της Κυριακής, ακινητοποίησαν δύο εργαζόμενους της φύλαξης και επιχείρησαν να αρπάξουν χρήματα από μηχάνημα καταθέσεων, περιγράφει ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας κρεάτων, Φώτης Παπαγεωργίου.

Ο κ. Παπαγεωργίου, αναφερόμενος στα όσα συνέβησαν, σημείωσε ότι οι φύλακες αντιλήφθηκαν την παρουσία των δραστών, οι οποίοι τους ακινητοποίησαν και τους περιόρισαν σε χώρο των εγκαταστάσεων. «Τους είδαν οι φύλακες. Τους πήραν και τους έβαλαν σε ένα δωμάτιο εκεί πέρα, για να μη φωνάζουν και να μην αντισταθούν», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και πρόσθεσε:

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«Χτύπησαν συναγερμοί, ήρθε κι άλλο αυτοκίνητο της security, ήρθε η Αστυνομία, χτύπησε συναγερμός και στην τράπεζα».

Τι δήλωσε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας security

Για τα όσα εκτυλίχθηκαν μίλησε και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ασφάλειας που είχε αναλάβει τη φύλαξη των εγκαταστάσεων.

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«Κατά τις 2:30 τα ξημερώματα ένα όχημα τύπου τζιπ εισήλθε βίαια στον χώρο της επιχείρησης και πήγε προς τα γραφεία. Ο φύλακας που βρισκόταν στην πύλη κινήθηκε για να διαπιστώσει τι γίνεται, αλλά οι δράστες τον απείλησαν με πιστόλια και τον ακινητοποίησαν.

» Ενημερώθηκε το δικό μας κέντρο, γιατί χτύπησε συναγερμός, και ήρθε άμεσα το αυτοκίνητο το δικό μας. Με τη θέα του αυτοκινήτου του δικού μας, πρόταξε το όπλο στο αυτοκίνητο της εταιρείας και μας πυροβόλησε. Έβαλε όπισθεν ο υπάλληλός μας, πήγε σε ασφαλές σημείο και ενημέρωσε την Αστυνομία», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας φύλαξης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, οι τέσσερις δράστες εισήλθαν στις εγκαταστάσεις από πλαϊνή είσοδο και, αφού ακινητοποίησαν με την απειλή όπλων δύο άτομα, τα έκλεισαν σε κοντέινερ.

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Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το μηχάνημα καταμέτρησης και κατάθεσης μετρητών που λειτουργεί εντός της βιομηχανίας για τις τραπεζικές συναλλαγές της επιχείρησης.

Οι ένοπλοι έσπασαν τζαμαρία για να αποκτήσουν πρόσβαση στον χώρο του μηχανήματος και προσπάθησαν να το ανοίξουν, χωρίς αποτέλεσμα. Οι συναγερμοί που ενεργοποιήθηκαν και η κινητοποίηση της εταιρείας φύλαξης και των Αρχών απέτρεψαν τη ληστεία.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία έπεσαν πυροβολισμοί, χωρίς να τραυματιστεί κάποιος.

Οι δράστες κατάφεραν να ξεφύγουν και για να καλύψουν τα ίχνη τους, έκαψαν το αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε το πρωί στην περιοχή του Δαμασίου. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.