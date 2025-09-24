 Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών -Αλυσοπρίονο του έκοψε το πόδι - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών -Αλυσοπρίονο του έκοψε το πόδι

Αλυσοπρίονο
Φωτογραφία αρχείου: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Λάρισα, με αποτέλεσμα ένας άνδρας, γύρω στα 50, να χάσει τη ζωή του με φρικτό τρόπο.

Σύμφωνα με το onlarissa, όλα έγιναν λίγο πριν τις 17:30 στην περιοχή της Χάλκης, όταν ο άτυχος άνδρας ανέβηκε σε δένδρο προκειμένου να κάνει κάποιες εργασίες, αλλά κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, έχασε το έλεγχο του αλυσοπρίονου που χειριζόταν, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να του κόψει το πόδι.

Μάλιστα το εργαλείο έκοψε μηριαίο νεύρο, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας, αλβανικής καταγωγής να χάσει τη ζωή του από ακατάσχετη αιμορραγία, παρά τις προσπάθειες που έκαναν διασώστες του ΕΚΑΒ για να τον σώσουν.

