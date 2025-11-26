Καρέ καρέ η λαμπερή Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία -Για πρώτη φορά σε κλειστό χώρο - iefimerida.gr

Ιδιαίτερα λαμπερή για ακόμα μια χρονιά η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία, που σηματοδοτεί την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.

Αυτή τη χρονιά η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, γεγονός που περιόρισε αρκετά την παρουσία κοινού στην παραδοσιακά μεγαλειώδη γιορτή μέσω της οποίας ξεκινά το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας μέχρι τελικά να φτάσει τον Φεβρουάριο στην Ιταλία, τη χώρα διεξαγωγής των XXV Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «MILANO CORTINA 2026».

Η έναρξη της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας

Η έναρξη της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας επί ελληνικού εδάφους ξεκίνησε σήμερα όταν η Πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά παρέδωσε την φλόγα στον λαμπαδηδρόμο Ολυμπιονίκη Κωπηλασίας Πέτρο Γκαϊδατζή.



Η μεγαλειώδης Τελετή στην Αρχαία Ολυμπία ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό Ύμνο τον οποίο απήγγειλε η σοπράνο κολορατούρα κυρία Χριστίνα Πουλίτση ενώ τη συνέχεια έδωσε ο ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου ο οποίος απήγγειλε το ποίημα του Τάκη Δόξα, «Το φως της Ολυμπίας».

Λίγο αργότερα η Πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά στην κεντρική αίθουσα του Μουσείου παρέδωσε την Ολυμπιακή Φλόγα στον πρώτο Λαμπαδηδρόμο, Ολυμπιονίκη Κωπηλασίας Πέτρο Γκαϊδατζή.

Η τελετή έγινε παρουσία του ΠτΔ Κ. Τασούλα τον οποίο υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος και η Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής κυρία Κέρστυ Κόβεντρι. Ο κ. Τασούλας θα έχει αργότερα κατ΄ ιδίαν συνομιλία με την κυρία Κόβεντρι παρουσία του κ. Κούβελου και του Σπύρου Καπράλου.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η έντονη συγκίνηση της προέδρου της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, ενώ μιλούσε στο πλαίσιο της τελετής αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία. Λίγο πριν από την αφή της Φλόγας, η πρόεδρος της ΔΟΕ ανέβηκε στο βήμα για την καθιερωμένη ομιλία και εκεί «λύγισε».

Απολαύστε το φωτογραφικό υλικό από την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας

Φωτογραφίες: Intime News

