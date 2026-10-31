Λαμία: Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία -Στο νοσοκομείο ο ένας συνοδηγός - iefimerida.gr

Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση δύο αυτοκινήτων και έναν τραυματία σημειώθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στη Λαμία.

Σύμφωνα με το LamiaReport, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δύο επαγγελματικά βανάκια συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα, ενώ τραυματίστηκε ο συνοδηγός του ενός βαν.

Στο νοσοκομείο ο τραυματίας

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της τροχαίας, πυροσβέστες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες μετέφεραν τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Πληροφορίες του ίδιου μέσου αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.