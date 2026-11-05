Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός οδηγός μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο - iefimerida.gr

Ένας οδηγός έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης έξω από τη Λαμία, μετά από τροχαίο ατύχημα.
Ο οδηγός βρισκόταν στον παράδρομο των Θερμοπυλών, 300 μέτρα πριν τον κόμβο του Μπράλου όταν συγκρούστηκε με ένα αγριογούρουνο το οποίο πετάχτηκε στο οδόστρωμα.
Οπως αναφέρει το lamiareport, η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη, που ο οδηγός εκσφενδονίστηκε από το όχημά του.
Διερχόμενος οδηγός τον εντόπισε και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία, αλλά ο άτυχος οδηγός είχε αφήσει ήδη την τελευταία του πνοή.
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