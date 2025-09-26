Λαμία: Συμμορία διαρρηκτών «χτύπησε» σπίτι ηλικιωμένων -Βίντεο ντοκουμέντο - iefimerida.gr

Τη δράση μια συμμορίας διαρρηκτών, κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας σε σπίτι στον Συνοικισμό Ευρυτάνων Λαμίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, μια συμμορία από Ρομά, κατάφερε να εισέλθει το βράδυ της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου 2025, σε τουλάχιστον ένα σπίτι, ενώ αποπειράθηκε να εισέρθει σε ένα ακόμη, όμως γείτονας, τους χάλασε τα σχέδια.

Τι περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας

Όπως είπε αυτόπτης μάρτυρας στο ίδιο μέσο, περί τις 21:30’ αντιλήφθηκε ένα αυτοκίνητο να είναι παρκαρισμένο πλησίον του σπιτιού του στον ανωτέρω συνοικισμό με αναμμένη τη μηχανή και μέσα σε αυτό ήταν δύο εύσωμοι Ρομά.

Ξαφνικά είδε έναν ακόμη που με την κουκούλα της ζακέτας του είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, να φεύγει τρέχοντας από διπλανή μονοκατοικία όπου διαμένει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Αμέσως έσπευσε να πάει να δει τι συμβαίνει και ίσως αυτό εμπόδισε και το 4ο μέλος της «παρέας» να ολοκληρώσει τη διάρρηξη - κλοπή.

Δυστυχώς όμως για τον ίδιο, οι δράστες είχαν ήδη εισέλθει στο σπίτι των γονιών του. Την ώρα που οι ηλικιωμένοι άνθρωποι έβλεπαν τηλεόραση στο σαλόνι, μέσα σε 10 λεπτά είχαν ανακατέψει τα πράγματα στο υπνοδωμάτιο από το οποίο έφυγαν με το συρτάρι του κομοδίνου. Η λεία τους ήταν λίγα χρήματα 30-40 ευρώ σε ψιλά, αν και δεν αποκλείεται να έχουν αφαιρέσει και κάτι άλλο.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το LamiaReport φαίνονται οι συντονισμένες ενέργειες της ομάδας που μπήκε στο σπίτι από παράθυρο, ενώ ακούγεται και το σφύριγμα του τσιλιαδόρου με το οποίο ειδοποίησε να αποχωρήσουν οι άμεσοι δράστες της διάρρηξης. Φαίνεται επίσης και το αυτοκίνητο των δραστών να απομακρύνεται με ταχύτητα από το σημείο.

Δείτε το βίντεο από τη Λαμία: