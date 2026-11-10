Λαμία: Μπήκε σε δημοτικό σχολείο ανάμεσα σε γονείς και μαθητές και έκλεψε laptop -Κατέληξε στη... φυλακή - iefimerida.gr

Ένα περιστατικό κλοπής σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/11) στο 8ο Δημοτικό Σχολείο στα Καλύβια Λαμίας, όταν 47χρονος εισήλθε στον χώρο ενώ αποχωρούσαν οι μαθητές και αφαίρεσε ένα laptop.

Οι κινήσεις του έγιναν αντιληπτές από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως την ΕΛΑΣ. Στο σχολείο εξακολουθούσαν να βρίσκονται παιδιά και γονείς, και οι εκπαιδευτικοί αντέδρασαν ψύχραιμα.

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Τον παρακολούθησαν διακριτικά, ενημερώνοντας τους αστυνομικούς στο σημείο για την κατεύθυνση προς την οποία είχε κινηθεί.

Ο 47χρονος εντοπίστηκε λίγο αργότερα και συνελήφθη, ενώ υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε κρύψει το laptop, ο οποίος στη συνέχεια επιστράφηκε στον διευθυντή του σχολείου.

Στη φυλακή για ένα μήνα ο δράστης

Το μεσημέρι της Τρίτης (10/11), ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης για να δικαστεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Το δικαστήριο, λόγω και του βεβαρημένου ποινικού του μητρώου, του επέβαλε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών, με τον έναν μήνα να εκτίεται και το υπόλοιπο της ποινής να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

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Ως αποτέλεσμα, ο 47χρονος οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης, ενώ του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 300 ευρώ και 200 ευρώ για δικαστικά έξοδα.