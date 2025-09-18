Λαμία -Διασώστες του ΕΚΑΒ: «Μας πήραν τηλέφωνο για να πάρουμε ασθενή και μας έβγαλαν όπλο» - iefimerida.gr

Μία σοκαριστική αποκάλυψη έκανε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Λαμίας, Δημήτρης Χαλεπλής.

Μιλώντας στο τοπικό ραδιόφωνο LamiaPolis 87,7, αποκάλυψε ένα δραματικό συμβάν όπου πήραν κλήση για να βοηθήσουν ασθενή, όμως βρέθηκαν να απειλούνται με όπλο.

«Πήγαμε σε συμβάν στον καταυλισμό των Ρομά και ένας από αυτούς τους ανθρώπους έβγαλε όπλο και μας απειλούσε. Άλλοι, ψυχραιμότεροι, τον εμπόδισαν. Όμως έχει συμβεί και αυτό. Εμείς πλέον όταν βλέπουμε τέτοια περιστατικά καλούμε και την αστυνομία. Δυστυχώς δεν έχουμε δικαίωμα να αντιμετωπίσουμε βίαια περιστατικά. Είμαστε παθητικοί στην όλη υπόθεση» ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως κάθε φορά που πάνε στην περιοχή, τρέμουν από φόβο.

«Εννοείται ότι καρδιοχτυπάμε. Δεν ξέρουμε τι θα βρούμε. Όπως τότε, που μας κάλεσαν για επίτοκο γυναίκα και ένας άνδρας έβγαλε όπλο. Ευτυχώς, άλλοι τον απομάκρυναν. Δεν υπάρχει σωματική κακοποίηση, αλλά υπάρχει ψυχολογική πίεση και λεκτική κακοποίηση. Μας βρίζουν, μας πιέζουν. Νομίζουν ότι είμαστε κτήμα τους» πρόσθεσε.

Οπως κατήγγειλε, τα πληρώματα του ΕΚΑΒ στη Λαμία καλούνται συχνά να μεταβούν και σε καταυλισμούς Ρομά στην περιοχή, έπειτα από τηλεφωνήματα για δήθεν επείγοντα περιστατικά. Όμως πολλές φορές οι κλήσεις είναι άσκοπες, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να χρησιμοποιείται σαν «ταξί» για τη μεταφορά ανθρώπων στο νοσοκομείο, ενώ δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη.

«Για μας έχει γίνει συνήθεια αυτό το φαινόμενο. Βάσει πρωτοκόλλου, είμαστε αναγκασμένοι να ανταποκριθούμε σε κάθε κάλεσμα αυτής της ευαίσθητης ομάδας», δήλωσε ο κ. Χαλεπλής. «Γνωρίζουν καλά τι πρέπει να μας πουν για να πάμε. Και όταν φτάσουμε, βλέπουμε ότι κάποιος κάνει πως πονάει, μπαίνουν δύο-τρεις στο ασθενοφόρο και στο νοσοκομείο εξαφανίζονται γελώντας».