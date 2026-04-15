Σοκ στη Λαμία: Επιχειρηματίας αυτοκτόνησε μέσα στο μαγαζί του -Σε σοκ η υπάλληλος που τον εντόπισε - iefimerida.gr

Σοκ στη Λαμία: Επιχειρηματίας αυτοκτόνησε μέσα στο μαγαζί του -Σε σοκ η υπάλληλος που τον εντόπισε

Το ΕΚΑΒ παρέλαβε τη σορό του άτυχου επιχειρηματία στη Λαμία
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Λαμίας από την αυτοκτονία γνωστού επιχειρηματία της πόλης, μέσα στην καφετέρια που διατηρούσε.

Η τραγική είδηση έγινε γνωστή όταν η κοπέλα που εργαζόταν την καφετέρια πήγε να ανοίξει σήμερα το μαγαζί.

Τον βρήκε κρεμασμένο η υπάλληλος

Μόλις έκανε δυο βήματα στην είσοδο, η νεαρή υπάλληλος αντίκρισε απαγχονισμένο τον εργοδότη της και άρχισε να καλεί πανικόβλητη σε βοήθεια.

Γείτονες επαγγελματίες της περιοχής έτρεξαν στην καφετέρια, απομάκρυναν από το σημείο τη σοκαρισμένη κοπέλα και κάλεσαν ΕΚΑΒ και Αστυνομία.

Σύμφωνα με το LamiaReport, στο σημείο έφτασε και ο  επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας, αφού σε αυτές τις περιπτώσεις εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Ο άτυχος επιχειρηματίας δραστηριοποιούταν πολλά χρόνια στον χώρο της εστίασης, ήταν άνθρωπος ήπιων τόνων και αγαπητός στην τοπική κοινωνία.

﻿

