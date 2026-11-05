Λαμία: Πήρε την αστυνομία επειδή έμεινε από βενζίνη και τον έπιασαν μεθυσμένο - iefimerida.gr

Έμα ασυνήθιστο περιστατικό με μεθυσμένο οδηγό, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λαμία.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr ο εν λόγω οδηγός έμεινε από βενζίνη και ζήτησε βοήθεια από την αστυνομία.
Zήτησε να τον πάνε σε πρατήριο καυσίμων
Όταν τα μέλη της ΕΛ.ΑΣ. Έφτασαν στο σημείο ο οδηγός ζήτησε να τον μεταφέρουν σε πρατήριο καυσίμων ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ήταν μεθυσμένος.
Με βάση το ίδιο δημοσίευμα ο οδηγός δε θυμόταν ούτε τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκίνητού του, ενώ μετά από αλκοτέστ που έκανε διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.
Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr ο μεθυσμένος οδηγός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να περάσει το βράδυ.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο