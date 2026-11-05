Λαμία: Πήρε την αστυνομία επειδή έμεινε από βενζίνη και τον έπιασαν μεθυσμένο - iefimerida.gr

Έμα ασυνήθιστο περιστατικό με μεθυσμένο οδηγό, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λαμία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr ο εν λόγω οδηγός έμεινε από βενζίνη και ζήτησε βοήθεια από την αστυνομία.

Zήτησε να τον πάνε σε πρατήριο καυσίμων

Όταν τα μέλη της ΕΛ.ΑΣ. Έφτασαν στο σημείο ο οδηγός ζήτησε να τον μεταφέρουν σε πρατήριο καυσίμων ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ήταν μεθυσμένος.

Με βάση το ίδιο δημοσίευμα ο οδηγός δε θυμόταν ούτε τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκίνητού του, ενώ μετά από αλκοτέστ που έκανε διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr ο μεθυσμένος οδηγός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να περάσει το βράδυ.