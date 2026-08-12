Λαμία: Αγριογούρουνα κάνουν... βόλτα αμέριμνα έξω από τα σπίτια - iefimerida.gr

Ακόμα ένα βίντεο από αγριογούρουνα κοντά σε αστική περιοχή καταγράφηκε στη Λαμία και συγκεκριμένα στο νέο Περιφερειακό.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του lamiareport.gr, τα αγριογούρουνα εθεάθησαν έξω από σπίτια σε οικισμό στα όρια της πόλης της Λαμίας, στον νέο Περιφερειακό.

Τα ζώα δεν ενοχλήθηκαν από τον ήχο του αυτοκινήτου του ανθρώπου που καταγράφει τις εικόνες.

Ο ίδιος χρειάστηκε να κινηθεί το όχημα προς το μέρος τους για να απομακρυνθούν, όπως φαίνεται στο βίντεο.