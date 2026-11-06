Λαμία: 47χρονος φωτογράφος ο νεκρός του τροχαίου με αγριογούρουνο -Επέστρεφε σπίτι του από τη δουλειά - iefimerida.gr

Νεκρός σε τροχαίο στη Λαμία μετά από σύγκρουση του οχήματός του με αγριογούρουνο είναι ο φωτογράφος Σπύρος Σιμόπουλος.



Η τοπική κοινωνία έχει σοκαριστεί μετά τον θάνατο του 47χρονου φωτογράφου.



Το τροχαίο, σύμφωνα με το tvstar, σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης σε παράδρομο της Εθνικής οδού Λαμίας-Αθηνών, περίπου 300 μέτρα από τον κόμβο του Μπράλου.

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Ο 47χρονος φωτογράφος επέστρεφε στο σπίτι του στα Καμένα Βούρλα

Το όχημα του 47χρονου συγκρούστηκε με αγριογούρουνο, το οποίο σύμφωνα με το tvstar, πετάχτηκε αιφνιδιαστικά στο οδόστρωμα. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή με το όχημα να εκτρέπεται της πορείας του και ο 47χρονος φωτογράφος, που επέστρεφε σπίτι του, να τραυματίζεται θανάσιμα.



Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του τοπικού μέσου, ο 47χρονος τα τελευταία χρόνια ζούσε στα Καμένα Βούρλα και ερχόταν στη Λαμία για τη δουλειά στο φωτογραφείο που διατηρούσε με τον αδερφό του.