Λακωνία: «Εγώ την έδεσα, ήθελα να της σώσω τη ζωή από το αλκοόλ», λέει ο πατέρας της 30χρονης που βρέθηκε να περπατά δεμένη πισθάγκωνα - iefimerida.gr

Θλίψη προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως για 30χρονη που εντοπίστηκε να περιφέρεται ξυπόλυτη και με δεμένα χέρια στη Νεάπολη Λακωνίας και δε βρίσκεται στη ζωή.

Η νεαρή γυναίκα, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα εξάρτησης από το αλκοόλ, φτάνοντας στο σημείο να καταναλώνει ακόμη και οινόπνευμα, κολόνιες ή αντισηπτικά, γεγονός που επιβάρυνε την ήδη εύθραυστη κατάσταση της υγείας της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, η 30χρονη είχε επιχειρήσει επανειλημμένα να βάλει τέλος στη ζωή της, κάτι που φαίνεται πως οδήγησε τους γονείς της στην απόφαση να της δέσουν τα χέρια, σε μια προσπάθεια να την αποτρέψουν από αυτοκαταστροφικές ενέργειες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, χωρίς ωστόσο να κινηθεί νομικά εναντίον των γονέων.

Ξέφυγε από το σπίτι με δεμένα χέρια και ξυπόλητη

Η γυναίκα κατάφερε να φύγει από το σπίτι στις 19 Μαρτίου και, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Φως στο Τούνελ, εμφανίζεται να περπατά μόνη της στον δρόμο, ξυπόλυτη και με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε σε υπάλληλο καταστήματος της περιοχής ζητώντας βοήθεια για να λυθεί, ενώ όταν ρωτήθηκε ποιος την είχε δέσει, δεν έδωσε σαφή απάντηση.

Λίγη ώρα αργότερα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Σπάρτης.

Η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε σοβαρή και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και κατέληξε περίπου μία εβδομάδα αργότερα, με τα πρώτα στοιχεία να αποδίδουν τον θάνατό της σε κίρρωση του ήπατος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκλονίζει ο πατέρας της: «Εγώ την έδεσα, ήταν αλκοολική»

Ο πατέρας της αποκαλύπτει πως προχώρησε στην ενέργεια για να προστατέψει τη σύζυγό του, η οποία πάσχει από επιληπτικό σύνδρομο, από πιθανό βίαιο επεισόδιο.

Όπως αναφέρει ο πατέρας της, η κόρη του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ, ενώ φέρεται να έκλεβε μπύρες από σούπερ μάρκετ για να καλύψει την ανάγκη της για αλκοόλ. Η κατάσταση είχε καταστεί επικίνδυνη για την οικογένεια, καθώς η 30χρονη παρουσίαζε έντονες κρίσεις και επιθετική συμπεριφορά, όπως ανέφερε και ο αδερφός της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον πατέρα, η κόρη του χτύπησε τη μητέρα της και τον οδήγησε στην απόφαση να την δέσει. Όπως ανέφερε στο Star: «Εγώ την έδεσα γιατί χτύπησε τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου έχει επιληπτικό σύνδρομο. Ποιον θα προστατεύσω, τη γυναίκα μου, το παιδί μου ή τον εαυτό μου; Όταν ήταν σε έξαρση μπορούσε να πάρει ένα μαχαίρι και να μας κάνει κακό».

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν βίντεο από κάμερα ασφαλείας προβλήθηκε στο «Φως στο Τούνελ», κατέγραψε την 30χρονη να περιφέρεται σε δρόμο της περιοχής, ξυπόλητη και με δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη.

Σε μία από τις κρίσεις της, η γυναίκα κατάφερε να διαφύγει από το σπίτι και να ζητήσει βοήθεια από γειτόνισσα, η οποία της έλυσε τα χέρια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο θάνατός της οφείλεται σε κίρρωση του ήπατος και δεν σχετίζεται άμεσα με το επεισόδιο κατά το οποίο βρέθηκε δεμένη εκτός σπιτιού.