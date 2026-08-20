Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στην Κρεμαστή Λακωνίας - iefimerida.gr

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να την περιορίζουν άμεσα με αποτέλεσμα σε 20 λεπτά να μην έχει ενεργό μέτωπο.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκονται 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 1 ελικόπτερα και 3 αεροπλάνα.
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