Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στην Κρεμαστή Λακωνίας - iefimerida.gr

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η ﻿φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να την περιορίζουν άμεσα με αποτέλεσμα σε 20 λεπτά να μην έχει ενεργό μέτωπο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκονται 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 1 ελικόπτερα και 3 αεροπλάνα.