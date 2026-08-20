 Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στην Κρεμαστή Λακωνίας - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στην Κρεμαστή Λακωνίας

Ελικόπτερο επιχειρεί σε φωτιά
Ελικόπτερο επιχειρεί σε φωτιά / INTIME ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η ﻿φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να την περιορίζουν άμεσα με αποτέλεσμα σε 20 λεπτά να μην έχει ενεργό μέτωπο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκονται 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 1 ελικόπτερα και 3 αεροπλάνα.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Λακωνία φωτιά εναέρια μέσα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ