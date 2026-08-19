Τι αλλάζει στις λαϊκές αγορές: Πώς διαμορφώνεται η σήμανση των πάγκων για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές - iefimerida.gr

Αλλαγές στη σήμανση των προϊόντων και των πωλητών στις λαϊκές αγορές φέρνει η νέα υπουργική απόφαση, που τροποποιεί το ισχύον πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην αποσαφήνιση του πλαισίου λειτουργίας και στην καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για την ιδιότητα και τα στοιχεία των πωλητών στις λαϊκές αγορές, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές.

Οι παραγωγοί αποκτούν τη δυνατότητα να προσθέτουν ή να αλλάζουν τα προϊόντα στην άδειά τους, υπό την προϋπόθεση παρέλευσης διετίας από την αρχική χορήγηση και ενός έτους από την τελευταία αντίστοιχη αίτηση.

Οι παραγωγοί υποχρεούνται πλέον να αναρτούν στους πάγκους τους ευδιάκριτη πινακίδα με την ένδειξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό άδειας, το μητρώο ΟΠΣΑΑ και την περιοχή της αγροτικής τους εκμετάλλευσης.

Ανάλογες υποχρεώσεις για σήμανση ισχύουν και για τους επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι πρέπει να αναγράφουν την ένδειξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» και τα στοιχεία τους, ενώ τίθενται ειδικές προβλέψεις για την Κεντρική Μακεδονία.

Οι αλλαγές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Παραγωγών, καθορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παραγωγοί και επαγγελματίες μπορούν να τροποποιούν τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην άδειά τους, ενώ θεσπίζονται και συγκεκριμένες υποχρεώσεις ως προς την αναγραφή των στοιχείων τους στους πάγκους των λαϊκών αγορών.

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Καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών στις λαϊκές αγορές

Η νέα απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5023 Β΄/11.08.2026 και, σύμφωνα με την ομοσπονδία, οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στην αποσαφήνιση του πλαισίου δραστηριοποίησης και στην καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για την ιδιότητα και τα στοιχεία των πωλητών στις λαϊκές αγορές.

Ειδικότερα, για τους παραγωγούς προβλέπεται δυνατότητα προσθήκης ή αλλαγής των προϊόντων που πωλούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η παρέλευση δύο ετών από τη χορήγηση της άδειας, η παρέλευση ενός έτους από την τελευταία αντίστοιχη αίτηση και η προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων για την παραγωγή και τις διαθέσιμες ποσότητες. Παράλληλα, απαιτείται η δήλωση της αντίστοιχης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και η προσθήκη του σχετικού ΚΑΔ.

Η υποχρεωτική πινακίδα στους πάγκους

Σημαντική αλλαγή αφορά και τη σήμανση των πάγκων. Οι παραγωγοί υποχρεούνται να τοποθετούν σε εμφανές σημείο σταθερή πινακίδα, διαστάσεων τουλάχιστον ενός μέτρου επί 0,40 μέτρα, στην οποία θα αναγράφονται η ένδειξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός άδειας, ο αριθμός μητρώου στο ΟΠΣΑΑ και η Περιφερειακή Ενότητα όπου βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων.

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Αντίστοιχες υποχρεώσεις προβλέπονται και για τους επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι θα πρέπει να αναγράφουν σε αντίστοιχη πινακίδα την ένδειξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ», το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό άδειας και τον αριθμό μητρώου στο ΟΠΣΑΑ.

Παράλληλα, καθορίζονται οι κατηγορίες προϊόντων στις οποίες μπορούν να δραστηριοποιούνται, ενώ ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

