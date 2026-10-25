Λαϊκές αγορές: Οι αλλαγές που εξετάζονται για την Αττική -Καμπάνια και μέτρα για τα παράνομα παρκαρισμένα οχήματα - iefimerida.gr

Σειρά αλλαγών που αφορούν τη λειτουργία των λαϊκών αγορών της Αττικής συζητήθηκε μεταξύ της διοίκησης του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Αττικής και της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων, αλλά και ζητήματα που αφορούν τις άδειες, την κατανομή των θέσεων και τη δυνατότητα δημιουργίας νέων αγορών για τους παραγωγούς.

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Μία από τις βασικές ανακοινώσεις αφορά την προώθηση και την προβολή των λαϊκών αγορών. Σύμφωνα με ανάρτηση της Ομοσπονδίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Φορέα, Σταύρος Μελάς, ενημέρωσε ότι στις 12 Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί διαφημιστική καμπάνια, παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά.

Η καμπάνια προβλέπεται να έχει διάρκεια ενός μήνα και προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της προβολής των λαϊκών αγορών.

Τι αλλάζει με τα οχήματα που εμποδίζουν τη λειτουργία των αγορών

Σημαντικό μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στα οχήματα που παραμένουν σταθμευμένα στους δρόμους όπου πραγματοποιούνται οι λαϊκές αγορές, εμποδίζοντας την εγκατάσταση των πάγκων και δυσχεραίνοντας την ομαλή λειτουργία τους.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, έχει ανατεθεί σε εταιρεία, σε συνεργασία με τα σωματεία των πωλητών, η τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης στους συγκεκριμένους χώρους.

Παράλληλα, σχεδιάζεται συνεργασία με την Τροχαία, ώστε να εντοπίζονται και να ειδοποιούνται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που παραμένουν σταθμευμένα στις οδούς λειτουργίας των αγορών. Για τον σκοπό αυτό αναμένεται να προγραμματιστεί συνάντηση με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

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Στο τραπέζι βρίσκεται, επίσης, η συνεργασία με εταιρεία γερανών για την απομάκρυνση των οχημάτων που δεν απομακρύνονται εγκαίρως. Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν, η αμοιβή της εταιρείας θα καλύπτεται από τα πρόστιμα που θα βεβαιώνονται στους παραβάτες.

Σκέψεις για απογευματινές λαϊκές αγορές

Πέρα από το ζήτημα της στάθμευσης, η σύσκεψη περιλάμβανε σειρά θεμάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των παραγωγών και των επαγγελματιών πωλητών.

Μεταξύ άλλων, είναι η σήμανση των δρόμων, το ωράριο πρωινής προσέλευσης, η χορήγηση θέσεων, οι αλλαγές αγορών και η επαναφορά διαγραμμένων ημερών λειτουργίας.

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Επίσης, έγινε συζήτηση για απογευματινές λαϊκές αγορές αποκλειστικά για τους παραγωγούς, καθώς και η χορήγηση νέων εποχικών αδειών παραγωγών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, εκτός από τον Σταύρο Μελά, η διευθύντρια του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Αττικής, Σοφία Μαστρογιαννοπούλου, αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης και το προεδρείο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών.