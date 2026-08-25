«Να τους τουλουμιάσουμε στο ξύλο, αλά Μεξικό» -Αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος ναρκωτικών με τον Τούρκο αρχηγό στη Μύκονο - iefimerida.gr

Αποκαλυπτικοί διάλογοι της οργάνωσης που φέρεται να διακινούσε ροζ κοκαΐνη στη Μύκονο έρχονται στο φως.

«Ρε φίλε, κοίτα, οι άλλοι είναι έξω ντυμένοι με στολή. Σταματάνε μηχανάκια και γενικά το παίζουν τροχονόμοι τώρα… Αλλά και πάλι, να έχεις voucher, να τα έχεις όλα σωστά. Όταν φεύγεις από λιμάνια και αεροδρόμια είναι πολύ επικίνδυνα, γιατί αυτές τις δύο μέρες θα βγουν ΣΔΟΕ, είναι όλοι έξω».

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Πρόκειται για απόσπασμα από συνομιλία που καταγράφηκε από τον «κοριό» της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, στο πλαίσιο της έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να διακινούσε ροζ κοκαΐνη στη Μύκονο.

Ο 35χρονος Τούρκος, φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, προειδοποιεί έναν από τους συνεργούς του, ο οποίος εργαζόταν ως οδηγός τουριστικού βαν, για τους εντατικούς ελέγχους των Αρχών στο νησί.

Παρά την αυξημένη παρουσία αστυνομικών και άλλων ελεγκτικών μηχανισμών, η ομάδα φέρεται να διακινούσε διάφορες ναρκωτικές ουσίες, μεταξύ άλλων κοκαΐνη, ροζ κοκαΐνη, MDMA, ακατέργαστη κάνναβη και δισκία ECSTASY, αναζητώντας πελατεία σε καταστήματα του νησιού.

Με βάση τις ποσότητες που κατασχέθηκαν, οι Αρχές εκτιμούν ότι το προσδοκώμενο παράνομο οικονομικό όφελος θα ξεπερνούσε τις 170.000 ευρώ.

Οι αναφορές στους ελέγχους του ΣΔΟΕ

Σε άλλη καταγεγραμμένη συνομιλία, ο αρχηγός περιγράφει στους συνεργούς του τα στελέχη του ΣΔΟΕ:

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Αρχηγός: «Ένας ψιλός, λίγο γεροδεμένος λέει, και δύο γυναίκες, ΣΔΟΕ. Αυτοί τα γ…..ε όλα, τα ανοίγουν όλα. Γύρω στα σαράντα και οι τρεις. Έχε τον νου σου».

Διακινητής – Οδηγός τουριστικού βαν: «Ναι, ναι. Καλύτερα να τους πατήσεις δηλαδή παρά να σου κάνουν νόημα να σταματήσεις».

Συνολικά εννέα μέλη της οργάνωσης έχουν συλληφθεί και αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν σήμερα, αύριο και την Πέμπτη ενώπιον του Ανακριτή.

Το «λαχματζούν», η «ροζ γαρνιτούρα» και οι κωδικές ονομασίες

Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες όταν αναφέρονταν στα ναρκωτικά, προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτοί σε περίπτωση παρακολούθησης.

«Θέλω… το λαχματζούν όλο, που έχεις μες στο αμάξι», ακούγεται να λέει ο αρχηγός σε μία από τις συνομιλίες.

Το «λαχματζούν», η «ροζ γαρνιτούρα», το «χρωματιστό» και η «μυστική συνταγή» ήταν ορισμένες από τις ονομασίες που χρησιμοποιούσαν για τη ροζ κοκαΐνη.

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Για την κοκαΐνη χρησιμοποιούσαν, μεταξύ άλλων, τους όρους «αυγά», «κορίτσια», «άτομα» και «μωρά», την ακατέργαστη κάνναβη αποκαλούσαν «Τζένη», ενώ το MDMA το αποκαλούσαν «κυρία».

Χαρακτηριστική είναι συνομιλία που αφορά την πώληση ναρκωτικών σε τουρίστριες από τις ΗΠΑ:

Αρχηγός: «Τι σου είπαν;»

Περιφερειακό μέλος – Οδηγός transfer: «Ότι θέλουν… τέτοιο. Τι να σου πω τώρα;!»

Αρχηγός: «Το λαχματζούν;»

Περιφερειακό μέλος – Οδηγός transfer: «Όχι το κανονικό. Το άλλο, το… τέτοιο. Πώς λέγεται; Αυτό με τη γαρνιτούρα, τη ροζ που είναι, ρε μπρο».

Σε άλλη επικοινωνία, ο αρχηγός αναφέρει ότι η τιμή για ένα γραμμάριο ροζ κοκαΐνης είναι 150 ευρώ και δίνει οδηγίες στον συνεργό του να το χρεώσει 180 ευρώ.

«Πριν έρθει ο Ερντογάν θα την κατακτήσω εγώ τη Μύκονο»

Σε διαφορετική συνομιλία, ο αρχηγός εκφράζει την πρόθεσή του να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στη Μύκονο:

«…θα δουλεύουμε όλοι και θα είμαστε νόμιμοι και θα δεις και πελατεία θα κρατάμε και όλα… θα γίνουμε εδώ… και πριν έρθει ο Ερντογάν θα την κατακτήσω εγώ τη Μύκονο και θα του την δώσω έτοιμη».

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Η αναφορά έγινε στο πλαίσιο της πρόθεσής του να ανοίξει κατάστημα στο νησί.

Οι απειλές για τις αστυνομικές κλήσεις

Σε άλλη καταγεγραμμένη επικοινωνία, τα μέλη της οργάνωσης εμφανίζονται να εκφράζουν την έντονη αντίδρασή τους για τις κλήσεις που τους επέβαλε η Αστυνομία.

Αρχηγός: «Να τους τουλουμιάσουμε στο ξύλο. Στο ξύλο μ…α, φουλ, φουλ! Και, και θα τους βάλουμε τις ροζ κλήσεις μες στο στόμα, έτσι, όλες. Έχω πόσα χαρτάκια εδώ μέσα, να τις χώσω μες στο στόμα, ρε μ….α».

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Μ…α! Έτσι, θέλει τύπου Μεξικό τώρα να το κάνουμε. Πώς θα το έκαναν στο Μεξικό άμα ήτανε…»

Αρχηγός: «Μ…α, να προσλαμβάναμε τίποτα Μεξικάνους».

Διακινητής – Οδηγός transfer: «Με κουκούλες, με κουκούλες να σκάγανε και να τους κάνανε μ....α».

Αρχηγός: «Ασήκωτους! Ασήκωτους! Ασήκωτους. Σου λέω να… Βασικά από κει να τους πάρουν με… με φορεία».