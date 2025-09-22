Σοκ στη Λαχαναγορά Ρέντη: 18χρονος επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε 11χρονη και συνελήφθη - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι Αρχές χθες το μεσημέρι στη Λαχαναγορά Ρέντη, μετά από καταγγελία ότι προέβη σε ανάρμοστη πράξη σε βάρος ανήλικης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την προανάκριση του Τμήματος Δίωξης Εγκληματολογικών Ερευνών Νίκαιας-Ρέντη, ο 18χρονος Αιγύπτιος, που εργαζόταν σε κατάστημα μαναβικής, φέρεται να επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε 11χρονη. Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες Αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.