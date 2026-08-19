Έρχεται ο πρώτος καύσωνας διαρκείας από το Σαββατοκύριακο, με 40άρια -Λαγουβάρδος: «Εξαντλητική θερμή εισβολή» - iefimerida.gr

Άργησε αλλά... έρχεται το πρώτο μεγάλο -σε διάρκεια- κύμα καύσωνα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η θερμοκρασία από την Πέμπτη θα αρχίσει να ανεβαίνει σημαντικά και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς.

Μάλιστα, κοινό σημείο της πρόγνωσης των μετεωρολόγων είναι πως αυτό το κύμα καύσωνα θα είναι διαρκείας και θα ξεπεράσει τη μία εβδομάδα, χωρίς να αποκλείουν προς το παρόν να συνεχιστεί και στις αρχές Σεπτέμβρη.

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Λαγουβάρδος: Θα είναι μια εξαντλητική θερμή εισβολή

Ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, προειδοποιεί για μια «εξαντλητική», θερμή εισβολή που θα διαρκέσει τουλάχιστον επτά με οκτώ ημέρες, με το θερμόμετρο να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

«Aπό σήμερα ξεκινάει μια θερμή περίοδος, ένα κύμα καύσωνα θα το έλεγα που θα κρατήσει τουλάχιστον επτά-οκτώ ημέρες, πιθανόν να πάει έτσι μέχρι το τέλος του μήνα» ανέφερε στο Orange Press Agency.

«Οι θερμοκρασίες δεν θα φτάσουν σε ακραίες τιμές, αλλά σε πολλές περιοχές θα ξεπερνούν τους 37, 38 βαθμούς. Θα δούμε τοπικά και 40 βαθμούς, ίσως μέσα στο Σαββατοκύριακο και λίγο παραπάνω. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι η διάρκεια. Δηλαδή μιλάμε για τουλάχιστον επτά, οκτώ ημέρες, όπως είπαμε και λίγο παραπάνω, που θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πράγμα το οποίο θα κουράσει αρκετά τον πληθυσμό» προσθέτει.

Όπως τονίζει ο κ. Λαγουβάρδος, «μετά από διαδοχικά κύματα καύσωνα τα οποία είχαν επηρεάσει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, τώρα η θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη έχει πέσει αρκετά. Οι θερμότερες αέριες μάζες επηρεάζουν τη χώρα μας, γενικά την Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα με μεγάλη διάρκεια. Ουσιαστικά είναι ο πρώτος μεγάλος καύσωνας του καλοκαιριού, ο οποίος έρχεται τις τελευταίες ημέρες του. Γιατί μετεωρολογικά το καλοκαίρι τελειώνει στο τέλος Αυγούστου».

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Καλλιάνος: Μπορεί να φτάσει και τους 42 βαθμούς ο υδράργυρος

Για πιθανότητα ακόμη υψηλότερων θερμοκρασιών μίλησε ο Γιάννης Καλλιάνος, που δεν απέκλεισε ακόμη και τους 42 βαθμούς.

«Φαίνεται ότι ένα σημαντικό μέρος της ζέστης που δεν ζήσαμε μέσα στο καλοκαίρι ενδέχεται να το ζήσουμε στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου», προειδοποιεί ο μετεωρολόγος.

«Αν και το φετινό καλοκαίρι κύλησε μέχρι στιγμής ήπια για τη χώρα, χωρίς πολλές και παρατεταμένες εξάρσεις θερμοκρασιακών τιμών, από αύριο η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 36-38 βαθμούς Κελσίου».

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να φτάσει τους 40-41 ίσως και τοπικά 42 βαθμούς Κελσίου, ειδικότερα, στις πιο ευπαθείς στη ζέστη περιοχές.

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Επισημαίνοντας πως το εν λόγω σενάριο «δεν έχει κλειδώσει», τονίζει ότι «είναι ακόμα νωρίς για να θεωρήσουμε αυτές τις τιμές δεδομένες» και ότι υπάρχει «σημαντική αβεβαιότητα στα προγνωστικά μοντέλα. Τόσο ως προς την κορύφωση όσο και ως προς τη διάρκεια του θερμού επεισοδίου».

Πάντως, ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως «δεν διαφαίνεται ζέστη 2-3 ημερών, αλλά πιθανώς παρατεταμένη θερμή περίοδος», με το ενδεχόμενο αυτή να διατηρηθεί μέχρι τις 26-27 Αυγούστου, ακόμη και «τις πρώτες ημέρες Σεπτεμβρίου».

Ζιακοπούλου: Παρατεταμένο θερμό επεισόδιο, η αυξημένη υγρασία θα κάνει δυσάρεστη τη ζέστη

Από την πλευρά της, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, από το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών να αυξάνεται.

Η σημαντικότερη αλλαγή του καιρού αναμένεται από το Σαββατοκύριακο, όταν η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο και θα ξεκινήσει ένα «παρατεταμένο θερμό επεισόδιο».

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Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και πιθανώς θα τους ξεπεράσει σε ορισμένες περιοχές κατά τη διάρκεια της νέας εβδομάδας.

Επίσης τονίζει πως ο καύσωνας του Αυγούστου μπορεί να είναι λιγότερο ισχυρός σε σχέση με εκείνον του Ιουλίου, ωστόσο η αυξημένη υγρασία θα κάνει την αίσθηση της ζέστης πιο δυσάρεστη.

Ο καιρός μέχρι και την Κυριακή

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την Πέμπτη 20 Αυγούστου σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις και μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.

Ο υδράργυρος θα φτάσει στη Θεσσαλία τους 37 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και ενδεχομένως τοπικά τους 38, ενώ στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αγγίξει τους 35 με 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 34 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Η άνοδος θα συνεχιστεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου, καθώς σύμφωνα με την ΕΜΥ ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά να φτάνει τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι στα ανατολικά θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

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Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα εμφανίσει νέα άνοδο με τοπικά 40άρια.

Αναλυτικά ο καιρός το επόμενο 4ήμερο:

Πέμπτη 20 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου τους 33 με 34 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή 21 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς. Στα νησιά του Ιονίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 22 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Κυριακή 23 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.