Κύθηρα: Συνελήφθη 54χρονος για πώληση αρχαιοτήτων μέσω διαδικτύου -Είχε ανεβάσει φωτογραφία με νόμισμα στο Facebook - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 54χρονου προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα Κύθηρα, καθώς κατείχε και πωλούσε μέσω διαδικτύου αρχαιότητες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 54χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση μνημείων, παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου και της υποχρέωσης δήλωσης ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκόπησης, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Είχε ανεβάσει φωτογραφία στο Facebook με αρχαίο νόμισμα που ήθελε να πουλήσει

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος είχε ανεβάσει στο Facebook μία φωτογραφία με αρχαίο νόμισμα που διέθετε προς πώληση.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κυθήρων, πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες, καταστήματα και αποθήκες, ιδιοκτησίας του, στις οποίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

20 νομίσματα, μεταξύ των οποίων και το απεικονιζόμενο στην αναρτημένη φωτογραφία στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης

3 όστρακα Μινωικής εποχής

αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα και 3 αμπούλες αερίου

ανιχνευτής μετάλλων, 2 μπαταρίες, 2 δίσκοι και τσάντα μεταφοράς

Τα κατασχεθέντα ευρήματα εξετάστηκαν από αρχαιολόγο της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, η οποία γνωμάτευσε ότι 4 από τα νομίσματα και τα 3 όστρακα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Κώδικα για την προστασία περί αρχαιοτήτων, ενώ για τα υπόλοιπα 16 νομίσματα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.